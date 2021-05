An Überzeugung mangelt es den Sportfreunden jedenfalls nicht. „Die Jungs haben richtig Bock zu kicken“, sagt Trainer Andy Steinmann. Nach der normalen Übungseinheit legte sein Team am Donnerstag noch eine Extraschicht ein. Er erweckt den Anschein, als müsste Steinmann seine Schützlinge in ihrem Tatendrang sogar bremsen. Keine Frage – die Lust am Fußball ist zurückkehrt. Man spürt, dass die Mannschaft für die verbleibenden fünf Spiele noch ein Ziel hat. „Wir wollen die Saison als 15. beenden“, erklärt Steinmann.