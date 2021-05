Die Sportfreunde Lotte bleiben in der Rückserie der Regionalliga West 2020/21 im heimischen Stadion weiterhin ungeschlagen. Auch mit einer gegenüber dem Pokalspiel in Lippstadt auf acht Positionen veränderten Startformation verdienten sich die Blau-Weißen am Sonntagnachmittag ein 2:2 (1:1)-Unentschieden gegen die U 23 des 1. FC Köln. Auch wenn dieses Remis als Mutmacher für den Pokalkracher am Mittwoch gelten darf, so sorgte doch ein Wermutstropfen für einen bitteren Beigeschmack: Nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung zog sich Justin Plautz eine Verletzung im rechten Oberschenkel zu.