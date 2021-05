In der Tristesse des trüben Winters plagten die Sportfreunde Lotte noch arge Abstiegsnöte. Nur fünf Monate später träumen die Blau-Weißen von der Teilnahme am DFB-Pokal – diese Entwicklung vollzog sich rapide und sie war kaum vorhersehbar. Doch sie ist Realität. Am Mittwochabend spielen die Sportfreunde ab 18 Uhr gegen den SV Rödinghausen um den Einzug ins Finale des Westfalenpokal-Wettbewerbs. Sollte Lotte gewinnen und im zweiten Halbfinale Preußen Münster beim Drittligisten SC Verl die Oberhand behalten, wären die Lotteraner am Ziel ihrer Träume. „Das ist sicherlich eine Superentwicklung, die mich auch ein bisschen stolz macht“, sagt Trainer Andy Steinmann.