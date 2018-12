Der Wipperfelder spielte seit 2016 bei Turnieren an der Seite von Union-Mann Josche Zurwonne. Jetzt ist der Olympia-Traum geplatzt.Wie geht es Ihnen? Spielen Sie am Sonntag?Jansen: Eher nicht, der Ellbogen schmerzt noch.Muss Wipperfeld um den Klassenerhalt bangen?Jansen: Klar sieht die Lage bedrohlich aus. Sind wir aber in der Rückrunde komplett, sollte der Abstieg kein Thema sein. So oder so: Union ist Favorit.Josche Zurwonne ist nicht mehr Ihr Doppelpartner. Traurig?Jansen: Schon, zumal ich aktuell gar keinen Partner habe und nur Mixed spiele. Andererseits verstehe ich die Begründung der Trainer, dass 2018 – anders als 2017 – keine Entwicklung erkennbar gewesen sei, ein Stück weit.