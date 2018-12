Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SC Union Lüdinghausen waren laut Pia Fuchs „ohne große Erwartungen“ zum Tabellenzweiten FCJ Köln 2 gefahren. Zumal kurzfristig auch noch Rieke Kaiser und Mareike Nagel ausfielen. Insofern sei das 1:3 (19:25, 10:25, 25:18, 19:25) zum Jahresabschluss in der Domstadt kein wirklicher Beinbruch, fand die Union-Kapitänin. Die nötigen Zähler im Ringen um den Klassenerhalt müsse Lüdinghausen halt gegen andere Teams holen, die nicht ganz die Qualität der Kölnerinnen hätten.

Vor allem in den ersten beiden Durchgängen habe die Zweitliga-Reserve des FCJ auf sehr hohem Niveau serviert und sich auf die eigene Offensive verlassen können. „Eine Angreiferin haben wir nie in den Griff bekommen, die hat das gante Match über konstant gepunktet“, räumte Fuchs ein.

Union steigert sich nach Positionswechsel

Waren die Gäste schon in den Sätzen eins und zwei gar nicht so schlecht, sondern Köln einfach zu gut, so steigerten sie sich im dritten Durchgang beträchtlich. Eine taktische Umstellung – Fuchs wechselte auf die Diagonal-, die junge Merit Singer auf die Außen-/Annahme-Position – und mehrere Aufschlagserien bescherten Union rasch eine komfortable Neun-Punkte-Führung, die die Sechs von Trainerin Danuta Brinkmann bis zum Satzende nahezu behauptete.

„Auch der vierte Satz war phasenweise recht ausgeglichen“, berichtete Lüdinghausens Spielführerin. Erst in der entscheidenden Phase sei Köln davongezogen. Fuchs’ Fazit: „Im Großen und Ganzen können wir mit unserer Leistung gegen eine solche Top-Mannschaft durchaus zufrieden sein.“

Union: Allzeit, Angenendt, Braun, Fuchs, L. Kaiser, Lütkenhaus, Regenbogen, Ruwe, Schröder, Singer.