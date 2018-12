„Hoffentlich kommen wir weiter“, sagt Fortuna Seppenrades E-Jugend-Kapitänin Pauline, während sie von der Tribüne der Realschulhalle gerade das Spiel ihrer Gegner in der Vorrunde der Hallenkreismeisterschaft (HKM) anschaut. „Bisher haben wir gut gespielt, und im nächsten Jahr noch mal in der Halle aufzutreten, wäre ein Highlight“, begründet sie die sportlichen Ambitionen und erntet von ihren Mitspielerinnen kopfnickende Zustimmung.

Ein Spiel später, das 1:1-Unentschieden gegen SuS Concordia Flaesheim endet, wird bei den jungen Mädchen aus der Hoffnung Gewissheit und aus der Gewissheit Jubel. Fortuna-Jugendgeschäftsführerin Christel Behmenburg verkündet: Seppenrades E-Juniorinnen sind als Zweiter qualifiziert für die nächste Runde im Februar in Wessum.

Spaß am Vordergrund

Die Vorrunde des Hallenturniers in der Realschulhalle ist somit jetzt schon ein Höhepunkt in der noch jungen Karriere der schwarz-gelben E-Jugend-Mädchen. Eine von ihnen ist die nun strahlende zehnjährige Carla. Sie habe damals angefangen, weil Fortuna in ihrer Schule Werbung für die Mädchenmannschaft gemacht hatte und eine ihrer Freundinnen bereits dabei war. Für Carla – wie für alle am Turnier Beteiligten – steht beim Fußball jedoch in erster Linie der Spaß im Vordergrund. Umso mehr freute sich Organisatorin Behmenburg, am Ende des Turniers verkünden zu dürfen, „dass jede Mannschaft mindestens einen Punkt geholt hat. Deshalb geht hier heute keiner als Verlierer vom Feld“.

Der erste Platz in der Gruppe 2 ging an die JSG Holtwick/Legden. Gegen diese Mannschaft verlor Seppenrade im ersten Spiel mit 0:2, gestaltete aber die nächsten Partien gegen den SV Gescher (3:1) und den SC RW Nienborg (3:0) siegreich. Somit reichte im letzten Spiel das erwähnte Remis gegen Flaesheim für Rang zwei und das Weiterkommen.