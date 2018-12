Es wurde nichts mit dem erhofften spannenden Kellerduell beim Gastspiel der Oberliga-Basketballer von Union Lüdinghausen in Gelsenkirchen-Bulmke. Deutlich mit 59:96 (26:41) unterlagen die heimischen Korbjäger den Gastgebern, die mit ihrem zweiten Saisonsieg an Lüdinghausen vorbeizogen.

Von Beginn an bestimmte Bulmke das Spiel, traf seine Würfe sicher aus der Distanz. Die Unionisten dagegen kämpften ihren Nerven, die Würfe von außen fanden überhaupt nicht ins Ziel. So geriet Lüdinghausen schnell in Rückstand und rannte wie so oft zuletzt mehr hinterher, als dass die Steverstädter das Spiel bestimmen konnten.

So ging es für die Gäste mit 15 Punkten Rückstand in die Pause. Im dritten Viertel kam Union noch einmal heran, verkürzte auf zehn Punkte. Dann aber wurden die Angriffe hektischer, zugleich spielte sich Gelsenkirchen in einen kleinen Rausch. Auch die wildesten Würfe der Hausherren landeten im Korb der Lüdinghauser, und der Rückstand der Gäste wuchs deutlich zur verdienten und klaren Niederlage an.

Nun geht es für die Union-Korbjäger in eine vierwöchige Weihnachtspause – „vielleicht eine kleine Phase, den Kopf wieder frei zu bekommen für die weiteren Spiele im langen Abstiegskampf“, hofft Trainer Georg Kremerskothen.

Union: Fl. Wentzel (2 Punkte), Grudev (12), Reutter (3), Schulze-Pals (3), L. Kremerskothen, Kroter (9), Hülsbusch (4), Wellner (14) Fe. Wentzel (12)