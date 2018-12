Fernsehtauglich wie die Profis – Union Lüdinghausen hat die Lokalzeit zu Gast

Ins Fernsehen kommt der Nachwuchs des SC Union Lüdinghausen nicht allzu oft, das bleibt in der Regel den Berufsfußballern vorbehalten. Und doch bewegen sich Ole (8), Jakob (9) und Marlon (10) vor der TV-Kamera wie die Profis. Als sei es das Normalste auf der Welt. Ganz so, wie WDR-Frau Alina Freimann es sich wünscht: „Tut so, als würdet ihr gar nicht gefilmt.“

Die Lokalzeit Münsterland ist am Mittwoch im Vereinsheim zu Besuch, um – wie vorher schon die WN – über das Sticker-Album der Abteilung zu berichten. Also erzählt Jakob bereitwillig, es sei eher „komisch-komisch“ als „cool-komisch“, sein eigenes Konterfei im Sammelheft zu erblicken. Wo man doch üblicherweise Messi-Bilder einklebe, wie Ole ergänzt. Und Marlon glaubt, das Album sei „eine schöne Erinnerung für später“.

Union Lüdinghausen im Fernsehen 1/15 Die WDR-Lokalzeit war am Mittwoch zu Besuch bei Union Lüdinghausen, um über die Sticker-Album-Aktion der Fußballabteilung zu berichten. Foto: Florian Levenig

Jakobs Mutter Eva sucht eigentlich nur verzweifelt die Nummern 35 und 152 zum Tauschen, muss aber der Reporterin bei der Gelegenheit ebenfalls Rede und Antwort stehen. Dass die Großen im gleichen Maße vom Sammelfieber befallen sind wie die Kleinen, zeige doch nur, dass die Idee dahinter funktioniere, wie Abteilungsleiter Markus Bohr Freimann erklärt: „Dass die Union-Familie noch näher zusammenrückt.“ Zu sehen ist der WDR-Beitrag in den kommenden Tagen, spätestens aber am 5. Januar.