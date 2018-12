Am Ende fehlen nur Sekunden

Auf Forschungsreise ging jetzt Leichtathlet Matthias Kleinert vom Lauftreff Lüdinghausen – wenn man den Namen seines letztes Halbmarathons im Jahr 2018 wörtlich nimmt – den „Meia Maratona dos Descobrimentos Lisboa“. „Als ein Treffen mit der Geschichte, für diejenigen, die zwar von den Entdeckungen und Erfolgen der portugiesischen Seefahrernation gehört, aber noch nie den Boden der Entdecker betreten haben“ wollten die Veranstalter ihr Sportereignis verstanden wissen, so Kleinert. „Das klang für mich spannend – also nichts wie hin nach Lissabon.“

Der Startpunkt des Laufs befand sich gegenüber des Mosteiro dos Jéronimos, einem gotischen Kloster, das zum Weltkulturerbe zählt. Auf der anderen Seite floss der Tajo, der mit 1007 Kilometern der längste Fluss der Iberischen Halbinsel ist und bei Lissabon ins Meer mündet. Der Lüdinghauser hatte diesmal keine Bestzeit im Visier, wollte aber am Ende deutlich unter 1:50 Stunden bleiben.

Pünktlich um 10 Uhr morgens ertönte der Startschuss. Da das Läuferfeld sich zu Beginn auf der breiten Uferstraße Avenida da India fortbewegte, entzerrte es sich schnell. Nach einem Kilometer tauchte auf der linken Seite der Torre de Belém auf, eines der Wahrzeichen von Lissabon und eines der wenigen maurischen Bauwerke, das das große Erdbeben von 1755 in Lissabon unversehrt überstanden hatte. Weiter ging es entlang des Präsidentenpalastes und unter dem Ponte de 25 de Abril hindurch, mit 2278 Metern die weltweit drittlängste Hängebrücke mit kombiniertem Straßen- und Eisenbahnverkehr.

Am Ufer des Tajo angelangt, wechselte der Untergrund von Asphalt zu Kopfsteinpflaster. „Schön anzusehen, aber unmöglich zu laufen, da die Straße in einem völlig desolaten Zustand war“, so Kleinert. „Kurzzeitig verließ ich die Laufstrecke und lief auf dem angrenzenden Fußweg weiter, der halbwegs in Ordnung war.“

Kleinerts Durchschnittszeit lag etwa nach der Hälfte des Laufes deutlich unter 4:40 Minuten pro Kilometer. „War ich etwa schon wieder auf Bestzeitkurs?“, frage sich der Lüdinghauser, der sich nun noch zusätzlich anspornte. Kurz vor dem Ziel legte er noch einmal eine Schippe drauf.

Seine Bestzeit konnte er am Ende aber doch nicht knacken – ganze sieben Sekunden fehlten am Ende. Nach 1:40:36 Stunden überquerte Kleinert als 785. von 2640 Finishern die Ziellinie, in der Altersklassenwertung wurde er 165. von 436 Zieleinläufern.

„Vermutlich hat mir das Kopfsteinpflaster am Tajo einen Strich durch die Rechnung gemacht“, bilanzierte der Steverstädter. „Bei dem Geeiere haben wir Läufer sicher ordentlich Zeit verloren.“