Altkreis der ideale Rückzugsort für Marco Antwerpen und Ismail Atalan

Ein hübsches Heim mit Blick auf den Aasee könne er sich eh nicht leisten, beteuert Marco Antwerpen. Und wer die Immobilienpreise in Münster kennt, ist sogar geneigt, dem Preußen-Trainer beizupflichten. Aber selbst wenn er das nötige Kleingeld hätte: Den 47-Jährigen zieht aktuell einfach nichts weg aus Seppenrade.

Bälle peitschen im Rosendorf

Letztens, nach dem 0:5 in Karlsruhe, hatte „Anti“ richtig schlechte Laune: „Da muss ich in meiner Freizeit echt nicht noch Leuten über den Weg laufen, die irgendeine Verbindung zu dem Verein haben.“ Daheim habe er dagegen seine Ruhe. Die Rosendörfler machen keine große Sache draus, dass ihr Nachbar einen ruhmreichen Fußballdrittligisten coacht. Antwerpen genießt das. Der ideale Rückzugsort. „Außerdem sind es ja nur 40 Kilometer bis zur Hammer Straße“, wiegelt der Fußballlehrer ab. Selbst bei seiner vorherigen Trainerstation, Viktoria Köln, sei ihm nicht in den Sinn gekommen, Seppenrade zu verlassen. Zumal sein Co-Trainer Kurtulus Öztürk in Werne lebt, das Ge-spann mithin eine Fahrgemeinschaft bildete.

Profitrainer aus dem Münsterland 1/7 Marco Antwerpen und Ismail Atalan haben kürzlich den WN einen Besuch abgestattet Foto: Johannes Oetz

Elfmeterpunkt für 20 Euro

Und wie reagiert sich Antwerpen nach einem 0:5 in Karlsruhe ab? Einmal in Laufschuhen den Berg rauf und runter? „Nee, lieber ein paar Bälle übers Netz peitschen“, schmunzelt der Mann, der seit fast genau einem Jahr die Adlerträger anleitet. Tennis ist Antwerpens zweite große Leidenschaft. Nach Seppenrade ist er damals seiner Freundin wegen gezogen. Irgendein Bezug zum örtlichen A-Ligisten? „Doch, ich habe damals, beim Bau der Kunstrasenplätze an der Reckelsumer Straße, den Elfmeterpunkt ,gekauft‘. 20 Euro, wenn ich mich recht entsinne.“

Heimatgefühle im Waldstadion

Einen Kunstrasen gibt es in Davensberg nicht. Trotzdem hat Ismail Atalan einen deutlich engeren Bezug zur Davaria als Kumpel Antwerpen zu Fortuna Seppenrade. Als Aktiver wie als Trainer war der Sendener am Rinkeroder Weg tätig. Sogar sein Spielerpass liege noch dort. Und: Eine Vielzahl an Verwandten des 38-Jährigen hat in der jüngeren Vergangenheit den Davaren-Dress getragen, Coach Masen Mahmoud ist ein guter Kumpel. Auch löse „dieses wunderschöne Stadion“ sofort Heimatgefühle in ihm aus.

Gleichwohl ließen ihm die Jobsuche und Fortbildungen – unter anderem hospitierte Atalan 14 Tage bei Manchester-City-Coach Pep Guardiola – kaum Zeit, das Geschehen in Davensberg zu verfolgen. Bass erstaunt sei er gewesen, als ihm sein Neffe, Davaren-Innenverteidiger Rojhat Atalan, kürzlich, beimgemeinsamen Champions-League-Gucken, vom aktuell zweiten Tabellenplatz des A-Ligisten berichtete.

Für ihn ist – wie für Antwerpen – der Altkreis längst Heimat geworden, in Kürze bezieht der Ex-Cheftrainer des VfL Bochum und der Sportfreunde Lotte das neue Familiendomizil in Senden. Dennoch: Sollte das passende Stellenangebot reinkommen, wäre er für einen Ortswechsel jederzeit bereit.