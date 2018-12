Ein „Weiter so“? – VfL Senden, SV Herbern und Co. in Gesprächen

In der Landesliga 4 hat das Trainerkarussell mächtig Fahrt aufgenommen, am Saisonende wird es etliche Veränderungen geben. Einerseits. Andererseits verweist Taylan Berik darauf, „dass der VfL Senden nicht zu den Klubs zählt, die nach einem Jahr den Coach austauschen“. Heißt: Man ist im Sportpark mit der Arbeit von André Bertelsbeck, seit Juli alleiniger Cheftrainer, und der Hinrundenausbeute absolut einverstanden. Die Entscheidung, ob Bertelsbeck bleibt oder geht, werde zeitnah fallen, so der sportliche Leiter des VfL.

Beim SV Herbern erhoffen sie sich laut Sportentscheider Frank Heidemann „bis zum Davertpokal“ am ersten Januarwochenende Klarheit darüber, ob das Arbeitspapier von Holger Möllers verlängert wird. Der Coach hatte im Gespräch mit dem WA geäußert, vielleicht sei ja nach drei Jahren der Zeitpunkt gekommen, dass sich beide Seiten umorientieren. Gleichwohl wissen Klub und Trainer genau, was sie aneinander haben.

Im Kreisoberhaus gibt es, zumindest von Vereinsseite her, viele Gründe für ein „Weiter so“ – insbesondere bei Davaria Davensberg und Fortuna Seppenrade. Masen Mahmoud und Co-Trainer Mike Raed leisteten „ausgezeichnete Arbeit“, findet Davaren-Geschäftsführer Uwe Eickholt. Es sei „kein Geheimnis, dass wir mit beiden in die neue Spielzeit gehen wollen“. Eine endgültige Entscheidung über den Verbleib des Erfolgsgespanns sei aber noch nicht gefallen.

Ganz ähnlich sieht es im Rosendorf aus: „Mahmoud Abdul-Latif ist mit der Mannschaft im Frühjahr in die A-Liga aufgestiegen, wo wir uns auf Anhieb etabliert haben. Selbstverständlich ist er unser erster Ansprechpartner“, betont Fortuna-Obmann Max Kemmann. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung am 8. Februar wollen die Schwarz-Gelben vermelden, ob Abdul-Latif in seine dritte Spielzeit an der Reckelsumer Straße geht.

Auch beim TuS Ascheberg dürfte alles beim Alten bleiben. „Geht es nach uns, setzt Martin Ritz seine exzellente Arbeit über das Saisonende hinaus fort“, erklärt Abteilungsleiter Manfred Trahe. Der Coach habe ebenfalls positive Signale gesendet. Sollte der TuS, wovon Trahe überzeugt ist, die Klasse halten, stehe einer Weiterbeschäftigung nichts im Wege. Selbst im Abstiegsfalle würden die Ascheberger an Ritz festhalten wollen. Beim SV Herbern 2 steigen die Verantwortlichen und Trainer Christian Adamek nach dem Davertpokal in die Planungen für die neue Saison ein.

Die anstehenden Feiertage nutzen sie bei B-Ligist BW Ottmarsbocholt, um laut Sportkoordinator Christian Schmauck Rückschau zu halten. Was lief gut? Was war weniger erfreulich? Und welche Perspektiven ergeben sich daraus für 2019/20? Mal abgesehen von der kleinen Delle am Ende der Hinrunde „sind wir sehr zufrieden mit dem, was Michael Füstmann und Patrick Döhla leisten“. Anfang des Jahres setzen sich Schmauck, Abteilungsleiter Georg Goerdt und die beiden Trainer zusammen, um über ein weiteres Engagements des Trainer-Duos zu beraten.