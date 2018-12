Jil-Marielle Becks: „CHIO ist mit nichts vergleichbar“

Da das Jahr 2018 heute endet, macht es nur Sinn, jene Sportlerin zu Wort kommen zu lassen, die in den vergangenen zwölf Monaten so erfolgreich war wie keine andere aus dem Altkreis: Jil-Marielle Becks. Das Dressur-Ass, das für den RV Lüdinghausen startet, und Damon’s Satelite NRW, zehnjähriger Fuchswallach aus eigener Zucht, haben alles gewonnen, was es zu gewinnen gab – und das gleich in ihrer ersten Saison bei den U 25-Reitern. Unser Redaktionsmitglied Florian Levenig hat mit der 21-jährigen Ottmarsbocholterin und Vater Christian Becks gesprochen.

Hätte Ihnen einer Anfang 2018 prophezeit, dass Sie drei Mal in Aachen gewinnen, zwei Mal Gold sowie ein Mal Silber bei der EM holen und Piaff-Förderpreis-Beste werden . . .

Jil-Marielle Becks: . . . hätte ich denjenigen vielleicht nicht gerade für verrückt erklärt. Ich weiß ja, was Satelite kann – und wie hart wir für das Erreichte gearbeitet haben. Definitiv überrascht hat mich, wie dramatisch gut und schnell die Entwicklung vonstatten ging. Es war ja für uns das erste Jahr, in dem wir den Grand Prix geritten sind.

Und was haben Sie den beiden zugetraut?

Christian Becks: Ich sehe das ganz ähnlich. Auf diesem hohen Niveau geht es nicht nur um die Technik. Bei den Piaffen und Passagen spielt zum Beispiel auch die Kraft eine große Rolle. Dass Pferd und Reiterin diese Herausforderungen in einem so frühen Stadium so überzeugend meistern würden, damit war wirklich nicht zu rechnen.

Ihre Aachen-Premiere war der emotionale Höhepunkt, korrekt?

Jil-Marielle Becks: Absolut. Aachen ist mit nichts zu vergleichen im Reitsport, auch nicht mit internationalen Meisterschaften. Diese Atmosphäre, die Zuschauermassen, das Medienaufkommen, der rote Teppich: Unfassbar!

Christian Becks: Ich verfolge den CHIO seit 25, 30 Jahren. Dass meine Tochter mal einen Grand Prix in der Soers reitet, hätte ich mir nie träumen lassen.

Waren Sie nicht nervös?

Jil-Marielle Becks: Ein bisschen schon, zumal das Turnier ja auch die Sichtung für die U 25-EM war. Aber bei Satelite habe ich nichts dergleichen gespürt. Er ist einfach ein so gelassenes Pferd. Völlig unkompliziert.

Christian Becks: Außer ein anderes unserer Pferde bekommt zu viele Streicheleinheiten. Dann ist er beleidigt und schmollt (lacht).

Waren nach dem bravourösen Abschneiden beim CHIO die EM-Medaillen reine Formsache?

Jil-Marielle Becks : Natürlich nicht. Abgesehen davon, dass stets etwas Unvorhersehbares passieren kann: In Aachen hatten zwei der besten Amazonen, die Britin Charlotte Fry und die Dänin Victoria Vallentin, gefehlt. Umso schöner, dass auch in den Niederlanden alles so fantastisch geklappt hat.

Christian Becks: Mit das Schönste war die Rückfahrt aus Exloo. Wenn man allmählich realisiert, was gerade passiert ist. Wenn die ersten Glückwünsche per Telefon kommen. Sobald man wieder daheim ist, geht ja die Arbeit wieder los (lacht).

Haben Sie ein Vorbild? Isabell Werth vielleicht?

Jil-Marielle Becks: Nein, ich möchte auch lieber meine eigene Marke sein. Wenn es eine Reiterin gibt, die mich zumindest inspiriert, ist es Cathrine Dufour aus Dänemark. Sie geht mit Cassidy einen ganz ähnlichen Weg wie wir, hat ihn ebenfalls selbst ausgebildet.

Christian Becks: Etwas anderes käme für uns gar nicht in Betracht – bei den Millionensummen, die inzwischen auch in der Dressur für Top-Pferde aufgerufen werden.

Sie sind Vater und Trainer, aber auch Unternehmer. Bei welcher Summe würden Sie schwach?

Christian Becks: Ich kann mir nur schwer vorstellen, Satelite zu verkaufen. Seinen Vater, den großen Damon Hill, haben wir ja auch nie veräußert.

Wann wechseln Sie zu den Senioren?

Jil-Marielle Becks: Testweise vielleicht schon 2019. Nicht um irgendwas zu gewinnen, sondern um da einfach reinzuschnuppern. Der Grand-Prix Spécial ist noch mal eine ganz andere Hausnummer als der Grand Prix.