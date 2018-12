Nächste Schritte auf Erfolgsleiter im Visier

„Wir reiten, seit wir denken können“, sagt Lara Tönnissen über sich und ihre jüngere Schwester Amelie. Kein Wunder, denn die beiden 13 und elf Jahre alten Mädchen stammen aus einer klassischen Reiterfamilie – wie die Klimkes in Münster oder die Ligges‘ in Herbern.

Zwar ist der Reitstall am Dorfrand von Ottmarsbocholt nicht ganz so groß wie die dieser beiden Reitsportdynastien, aber die sportlichen Erfolge der Tönnissens, die seit jeher für den RV Lüdinghausen in den Parcours oder ins Dressurviereck reiten, können sich sehen lassen.

Und sie haben eine lange Familientradition. Robert Tönnissen, Großvater von Lara und Amelie, sammelte als Spring- und Dressurreiter sowie in der Vielseitigkeit Schleifen und Medaillen. Vater Thomas ist Inhaber des goldenen Reitabzeichens, das für zehn Springreiterwettbewerbe der schweren Klasse verliehen wird. Mutter Dörte, auch sie in einer Reiterfamilie aufgewachsen, war früher ebenfalls auf S-Niveau unterwegs. Und dann ist da noch Tante Dorothee Kock, Schwester von Thomas Tönnissen, die inzwischen nicht mehr Turniere reitet, aber im Vorstand des Reiter-Altkreisverbandes Lüdinghausen aktiv ist.

Da ist es kein Wunder, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Lara und Amelie sammeln seit Jahren fleißig Erfolge. Die Höhepunkte des zu Ende gehenden Jahres waren für die Ältere der zweite Platz im Ponyspringen mit Clarissa bei der Nachwuchs-DM in München, mehrere Platzierungen beim Bundeschampionat in Warendorf und der Gewinn des WN-Pokals mit dem RV Lüdinghausen. Die Jüngere gewann auf Just for fun mit dem Team Westfalen den Bundesvierkampf (auch in der Einzelwertung) und kurz darauf zusätzlich die Goldene Schärpe.

„Da wir schon immer Pferde auf unserem Hof hatten, haben Lara und Amelie früh Blut geleckt." Mutter Dörte Tönnissen

„Ich finde es schön, dass beide ihren eigenen Bereich haben“, sagt Mutter Dörte Tönnissen. „Lara hat sich auf das Springreiten konzen­triert, Amelie auf die Vielseitigkeit.“ Auch mental könne man beide nicht über einen Kamm scheren: „Sie sind schon verschieden: Lara strahlt eine große Ruhe aus und hat unglaublich gute Nerven. Amelie ist eher forsch.“

Die Reiterei wurde bei den beiden Ottmarsbocholterinnen nicht nur wegen der sportlichen Erfolge von Großvater, Eltern und Tante schon in die Wiege gelegt: „Da wir schon immer Pferde auf unserem Hof hatten, haben Lara und Amelie früh Blut geleckt“, erinnert sich Mutter Dörte. Heute ist das Reiten für beide ein Full-Time-Hobby. „Wir trainieren jeden Tag“, sagt Lara. Meist auf dem kleinen Reitplatz auf dem heimischen Hof, manchmal auf der großen Vereinsanlage des RV Lüdinghausen in Elvert. Haben die beiden außer Reiten noch weitere Hobbys? „Gar keine . . .“, antworten die Schwestern zunächst übereinstimmend. Dann schränkt Amelie ein: „Für den Vierkampf trainiere ich auch Laufen und Schwimmen.“

2019 wollen die beiden Tönnissens die nächsten Sprossen auf der Erfolgsleiter nehmen. Lara hat die internationalen Turniere ins Visier genommen, Amelie höhere Hürden beim Springreiten. „Im Moment reite ich auf A* und A**-Niveau, im nächsten Jahr will ich auch in der L-Klasse mit dabei sein“, sagt die Elfjährige.

Ob später die Reiterei auch als Beruf in Frage komme? „Mal gucken . . .“, antwortet die ältere Lara zurückhaltend. Amelie dagegen hat sich schon festgelegt: „Nein, ich möchte Tierärztin werden.“ Auch die Fachrichtung hat sie sich schon ausgeguckt: Es sollen Pferde sein – was auch sonst?