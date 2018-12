Sportlicher Erfolg diesmal nicht ganz so wichtig

Der 1. FC Kolonya hat das Weihnachtsturnier der Hobbykicker in der Lüdinghauser Realschulhalle gewonnen. Die Mannschaft um Bülent Kara, dem ehemaligen Trainer von Bezirksligist Union Lüdinghausen, besiegte im Endspiel den Titelverteidiger Club der dichten Toten mit 1:0. Dritter wurden die Sittenstrolche, die im kleinen Finale den 1. FC Glotzenpott‘s mit 3:2 besiegten.

Mit den Schalker Deibels, dem 1. FC Gesichtselfmeter, Exil Soccer, der Spvgg Schnapp(s‘)schuss, Hansa, Mollys Jungs, dem 1. FC Deutschland und Spielfrei waren nach der Gruppenphase acht der 16 teilnehmenden Mannschaften ausgeschieden. In der Gruppe A hatte sich Cena Betis vor dem HSV Hüwel durchgesetzt, in Gruppe B der 1. FC Kolonya vor dem Club der dichten Toten. Schon im ersten direkten Duell, das im Finale eine Neuauflage erleben sollte, hatte sich die Kara-Truppe mit 2:0 durchgesetzt. Sieger der Gruppe C wurde der SC Heide, Zweiter der 1. FC Glotzenpott‘s. Auf Platz eins von Gruppe D landete der FC Siewillja, der mit den Sittenstrolchen punktgleich war und auch die gleiche Tordifferenz aufwies. Die Anzahl der erzielten Treffer gab den Ausschlag.

Die späteren Finalisten setzten sich in den Viertelfinals relativ deutlich durch. Der Club der dichten Toten schaltete Cena Betis mit einem 3:0 aus, der 1. FC Kolonya siegte mit 3:1 gegen die Hüwelaner. Spannender machten es die Sittenstrolche, die mit 2:1 gegen den SC Heide gewannen, und der 1. FC Glotzenpott‘s, der sich mit einem 3:2 gegen den FC Siewillja durchsetzte.

Die Halbfinals waren dann umso deutlicher. Mit einem 5:1-Sieg erwies sich der Club der dichten Toten gegen die Sittenstrolche als erstaunlich lebendig. Noch lebendiger, oder vielmehr jecker, war der 1. FC Kolonya, der den 1. FC Glotzenpott‘s mit 7:1 vom Parkett fegte. Das Finale zwischen den beiden besten Mannschaften des Turnier war dann wesentlich ausgeglichener.

Noch wichtiger als der sportlicher Erfolg war aber der Spaßfaktor. So erwiesen sich die Spieler des 1. FC Glotzenpott‘s und des FC Siewillja als wahre Entertainer. Zum Viertelfinale liefen die beiden Teams zur Champions-League-Musik ein, die Spieler der Sittenstrolche gaben dabei die Einlaufkinder. Dieses Team kassierte am Ende auch die Trophäe für den schönsten Torjubel des Turniers. Trotz des frühen Ausscheidens ohne Punktgewinn und Torerfolg triumphierte auch der 1. FC Gesichtselfmeter mit dem Gewinn des Fairnesspokals.

Im nächsten Jahr wird das Weihnachtsturnier in Lüdinghausen von Titelverteidiger 1. FC Kolonya ausgerichtet.