Personalnot juckt die Erste von Union Lüdinghausen nicht

Zwei völlig unterschiedliche Hinserien haben die ersten beiden Tischtennis-Teams von Union Lüdinghausen hinter sich. Nach dem Abgang von drei Spielern – Spitzenspieler Armin Wlosik aus der Ersten sowie Markus Mack und Dirk Zagorski aus der Zweiten – hatten sich beide Mannschaften auf einen Kampf gegen den Abstieg eingestellt. Doch während Union 1 nach zuletzt drei Siegen in Folge auf Platz zwei der NRW-Liga überwintert, musste Union 2 in elf Spielen elf Niederlagen hinnehmen. WN-Mitarbeiter Christian Besse sprach mit Uli Mauritz, Vorstandsmitglied der Union-Tischtennisabteilung und selbst in der dritten Mannschaft (Bezirksliga) aktiv, über die Gründe, einen Rückkehrer und den neuen Plastikball.

Die erste Mannschaft steht unerwartet auf dem zweiten Platz, die zweite hat noch keinen Punkt geholt. Blicken Sie mit einem lachenden oder einem weinenden Auge zurück auf die Hinserie?

Mauritz: Definitiv mit einem lachenden Auge: Unsere Erste spielt nun ohne Armin Wlosik, und die neue Nummer zwei Julian Ruprecht konnte aus beruflichen Gründen nur die Hälfte der Spiele bestreiten. Daher war uns vor der Saison schon klar, dass es gegen den Abstieg gehen würde. Einerseits haben wir auch jetzt nur ein Polster von fünf Punkten auf den viertletzten Platz, den ersten für die Relegation. Aber ich hoffe, dass wir in der Rückserie mindestens drei oder vier Spiele gewinnen, dann haben wir mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun.

Zur zweiten Mannschaft: Ist die personelle Situation allein ursächlich für den letzten Platz?

Mauritz: Ja. Wir sind in der vergangenen Saison im unteren Mittelfeld gelandet. Aber mit Marek Kur­zepa, der jetzt für die Erste spielt, Markus Mack und Dirk Zagorski sind uns die ersten Drei weggebrochen. Die anderen Spiele können zwar alle Verbandsliga spielen, treten jetzt aber alle ein Paarkreuz zu hoch an. Das ist das Pro­blem. Dazu kommt, dass aufgrund der Ligareform für 2019/20 eine Verbandsliga-Staffel wegbricht. Daher steigen diesmal vier Mannschaften direkt ab, der Fünftletzte muss wahrscheinlich noch in die Relegation. Das ist für unsere Mannschaft nicht mehr zu schaffen.

Wird es zur Rückrunde Neuzugänge geben, um die Personalsituation ein wenig aufzufangen?

Mauritz: Markus Mack kommt zur Rückserie vom TST Buer-Mitte zu uns zurück. Er wird wieder für die zweite Mannschaft spielen, ist aber auch als Backup für die Erste eingeplant. Da wird er uns sehr helfen.

Das Abschneiden des NRW-Teams trotz des Weggangs von Spitzenspieler Wlosik hat alle überrascht. Was sind die Gründe?

Mauritz: Unsere neue Nummer eins Benjamin Jüdt hat mit einer Einzelbilanz von 12:7 bisher überragend gespielt. Julian Ruprecht war beruflich stark eingespannt und hat trotzdem eine Bilanz von 6:5 – damit hatten wir nicht gerechnet. Unser Youngster Timo Engemann, der erst 17 ist, hat sich hervorragend entwickelt und im mittleren Paarkreuz 6:3 gespielt. Thomas Weritz hat mit 9:7 eine positive Bilanz, und das 6:9 von Andreas Langehaneberg geht auch in Ordnung. Marek Kurzepa hat eine Bilanz von 12:2 – dafür, dass er seit drei oder vier Jahren das erste Mal völlig verletzungsfrei ist, ist das überragend. Und unsere Ersatzleute für das obere Paarkreuz, Christopher Kiehl (7:3) und Matthias Breukelmann (5:0) haben uns auch sehr weitergeholfen.

In der kommenden Spielzeit nimmt der Zelluloidball in allen Ligen seinen endgültigen Abschied. Dann wird nur noch mit Plastik gespielt . . .

Mauritz: Wir spielen schon seit dieser Saison mit einem Plastikball, nachdem wir in der Vorbereitung fünf, sechs verschiedene ausprobiert haben. Das betrifft alle unsere fünf Herren- und alle fünf Jugendteams. In der NRW-Liga spielen, glaube ich, nur noch zwei Mannschaften mit Zelluloid. Das Problem ist, dass es ein halbes Dutzend Plastikbälle gibt, die im Absprungverhalten alle ein bisschen anders sind. Die Bewegungs-Automatismen, die man durch das Training hat, greifen dann nicht mehr. Darüber hinaus nehmen die Plastikbälle weniger Schnitt, weniger Rotation an. Aber ich will das nicht zu hoch hängen: Im Endeffekt haben ja alle Mannschaften die gleichen Probleme.