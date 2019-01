Drei Monate kam Bülent Kara ohne Trainerjob aus, jetzt hat der eingefleischte Coach wieder einen Verein. Der 42-jährige Lüdinghauser, der bis September den heimischen Bezirksligisten Union betreute, steht nun beim SV Hullern an der Seitenlinie, aktuell Zwölfter in der Kreisliga B 2 Recklinghausen. Mit nach Hullern nimmt er Bruder Gökhan, der ihm als Co-Trainer zur Seite steht.

Wie ist der Kontakt zum SVH zustande gekommen?

Kara: Ich habe einen Anruf von Frank Lendermann bekommen, mit dem ich gemeinsam für den HSV Hüwel kicke und der in der Fußballabteilung des SV Hullern arbeitet. Danach habe ich erst einmal mit meiner Familie gesprochen, die grünes Licht gegeben hat. Und da wir gerade mit der Renovierung unseres Hauses fertig geworden sind, hat alles gepasst.

Kreisliga B statt wie zuletzt Bezirksliga? Droht dem ehemaligen Union-Trainer Bülent Kara nicht die Langeweile?

Kara: Das auf keinen Fall . . . Wir bauen eine komplett neue Mannschaft auf – es sind mehr als ein Dutzend neue Spieler verpflichtet worden, die aus Hullern oder der Umgebung kommen. Auch davon abgesehen, ist mir die Liga völlig egal. Für mich ist es wichtig, wieder am Platz zu stehen und dabei Spaß zu haben.

Viel Zeit für die Vorbereitung bleibt nicht: Am 10. Februar empfängt der SVH schon den Tabellenzweiten SuS Polsum zum ersten Ligaspiel nach der Winterpause.

Kara: Das stimmt, viel Zeit haben wir nicht. An diesem Freitag steht ein Mannschaftsabend auf dem Programm, an dem wir uns erst einmal kennenlernen wollen. Wir werden also langsam starten, dann aber auch richtig Gas geben. Ich freue mich auf das Team und die neue Herausforderung. chrb