Sebastian Placzek verstärkt ab sofort Fußball-Bezirksligist Union Lüdinghausen. Der 37-jährige Allrounder kommt vom FC Overberge. In seiner Jugend kickte der Neuzugang für Borussia Dortmund, später brachte er es auf zehn Regionalliga- und 46 Oberligaeinsätze (BVB 2, Hammer SpVg, SF Oestrich-Iserlohn).

Kayabasi schließt sich BW Alstedde an

Beim abgeschlagenen Klassenkonkurrenten stand Placzek zuletzt in der Innenverteidigung seinen Mann. Am Westfalenring soll der gelernte Angreifer indes die Offensive beleben. Zumal Tuna Kayabasi just beim aufstiegswilligen Lüner A-Ligisten BW Alstedde angeheuert hat. Placzek könne entweder dessen Part hinter der Spitze übernehmen oder auch an vorderster Front stürmen, so Lüdinghausens sportlicher Leiter Daniel Schürmann. Bereits am heutigen Freitag, beim Davertpokal, läuft Placzek laut Union-Coach Tobias Tumbrink zum ersten Mal für die Schwarz-Roten auf, Gleiches gelte für die übrigen drei Winter-Neuzugänge (Sven Görlich, Niklas Neumann, Mirco Fabry).

Beim FCO ist man einerseits traurig über den Abschied des Mannes, der auch spielender Co-Trainer war. Andererseits „gehen wir im Guten auseinander“, betont Overberges sportlicher Leiter Marc-Oliver Deiting. Und: „Bei einem so lukrativen Angebot wie dem des SC Union konnten wir schlicht nicht mithalten.“ Gleichzeitig versichert Deiting, an den Gerüchten, die Bergkamener würden ihre erste Mannschaft vorzeitig abmelden, sei nichts dran: „Wir werden die Runde vernünftig zu Ende spielen – auch damit sich unsere A-Jugendlichen noch ein halbes Jahr an das Niveau in der Bezirksliga gewöhnen können.“