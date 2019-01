Dass Turnierchef Christian Arends und seine Mitstreiter am Wochenende rotieren, ist durchaus wörtlich zu verstehen. Nicht nur sorgen Trainer und Jugendvorstand des VfL Senden, der die drei Nachwuchswettbewerbe am Samstag und Sonntag (5./6. Januar) ausrichtet, für den reibungslosen Ablauf in der Neuen Halle. Die Organisatoren sind in der Mehrzahl auch noch anderweitig im Einsatz.

Arends etwa ist ja nicht nur VfL-Jugendleiter, sondern als Coach der U 19, die am Sonntag ein Turnier in Reckenfeld bestreitet, und als Referee beim Davertpokal im Einsatz. Letzteres gilt ebenfalls für U 15-Coach Niklas Kalfayan – während Philip Just, der Sendens U 13 anleitet, als Spieler der Ersten an beiden Tagen beim Budenzauber in Ascheberg weilen dürfte. Weil aber Multitasking für die fleißigen VfL-Menschen offenbar kein Fremdwort ist, werden sie diesen Spagat schon irgendwie hinbekommen.

SC Paderborn und Bonner SC debütieren

Höhepunkt des Turnierwochenendes im Sportpark ist der einmal mehr vorzüglich besetzte Forum-Optik-Champions-Cup am Sonntag ab 9.30 Uhr. Dort misst sich die hiesige U 17 mit namhaften Vertretern aus ganz NRW. Die Debütanten SC Paderborn und Bonner SC sind laut Arends die vielleicht ernsthaftesten Anwärter auf den Hallen-Thron. Der BSC visiert die Rückkehr in die B-Jugend-Bundesliga an, die Ostwestfalen schicken ihre kaum schwächere U 16.

Die Hausherren sind zwar einziger Leistungsligist unter lauter Bezirks-, Landes-, Westfalen- und Mittelrheinligisten. Chancenlos sei das Team von Philipp Roberg indes nicht, glaubt Arends. Zumal zwei Mann, Niklas Castelle und Bruno Geister, mitwirken, die ansonsten für die Bezirksliga-U 19 des VfL im Einsatz sind. Die K.o.-Runde beginnt um 14 Uhr, das Finale um 16.30 Uhr.

Tags zuvor wetteifern je acht Mannschaften um den Sieg bei den D- (9 bis 13 Uhr) und den C-Junioren (13.30 bis 17.30 Uhr). Neben dem VfL ist auch Union Lüdinghausen beide Male vertreten.