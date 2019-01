„Am Ende war ich zufrieden“, bilanzierte Trainerin Danuta Brinkmann nach dem zweiten Platz der Lüdinghauser Regionalliga-Volleyballerinnen am Samstag beim eigenen Vorbereitungsturnier. Obwohl das tabellarische Abschneiden absolut zweitrangig war: Die Leistung war entscheidend, und die stimmte am Ende.

Gegen Regionalligist SC Spelle-Venhaus sowie die Oberligisten RC Borken-Hoxfeld 2, SV Bad Laer 2 und SV BW Sande testeten die Schwarz-Roten zwei Wochen vor Wiederbeginn der Liga ihre Form, wobei Sande für den VoR Paderborn eingesprungen war, der kurzfristig abgesagt hatte.

Auch bei den Gastgeberinnen hakte es personell. Einige Unionistinnen waren in den Tagen vor dem Turnier krank oder noch im Urlaub gewesen, weshalb Brinkmann nur zwei Trainingseinheiten mit übersichtlicher Beteiligung hatte absolvieren können.

Noch am Samstag fehlte die angeschlagene Rebecca Angenendt, sodass Union ohne Libera in den Ring stieg. „Da mussten wir organisieren, aber das hat am Ende doch auch geklappt“, so die Trainerin. Dennoch: „Man konnte merken, dass wir zu Beginn noch nicht im Rhythmus waren.“ Einem 1:1 gegen Borken-Hoxfeld 2 (die Partien gingen über jeweils zwei Sätze) folgte eine 0:2-Niederlage gegen Sande. Doch dann kam der Union-Motor ins Laufen, und die beiden letzten Spiele gegen Spelle-Venhaus und Bad Laer 2 entschieden die Lüdinghauserinnen für sich.

Nun läuft der Countdown vor dem so wichtigen Kellerduell beim SC Düsseldorf in zwei Wochen. „Jetzt müssen wir richtig Gas geben“, so Brinkmann.