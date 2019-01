Union-Coach Tobias Tumbrink auf 180

Tobias Tumbrink war ziemlich geladen: „Die Sendener waren ja zu blöd, selbst in doppelter Überzahl ein Tor gegen uns zu erzielen. Ein Unding, dass die jetzt im Halbfinale stehen.“ Und noch etwas erzürnte den Coach des SC Union Lüdinghausen: „Nicht der VfL hat uns geschlagen, sondern der Referee.“

Neumann-Zeitstrafe ein Witz

Nun muss man nicht alles für bare Münze nehmen, was einem der Trainer einer just ausgeschiedenen Mannschaft im Eifer des Moments erzählt. Aber nachvollziehbar war Tumbrinks Frust schon. Ja, Senden war beim 4:3 im entscheidenden Zwischenrundenspiel gegen die Schwarz-Roten keineswegs die bessere Mannschaft. Und nein, der Unparteiische musste weder Niklas Neumann noch Fehmi Öztürk auf die Sünderbank schicken. Vor allem die Zeitstrafe für Winterzugang Neumann war – gemessen an den übrigen Entscheidungen der Unparteiischen am Wochenende – ein Witz.

Nachdem Tumbrink Dampf abgelassen hatte, dämmerte ihm freilich, „dass wir uns hier sehr ordentlich verkauft haben“. Vor allem in Hälfte eins gegen Senden spielte der Vorjahresdritte famos auf. Nach acht Minuten hätte Lüdinghausen klar führen müssen. Als die Seiten gewechselt wurden, stand es indes 1:1. Den Rest erledigten der Referee – und Hendrik Heubrock, der wie später im Halbfinale gegen Herbern bester Mann auf dem Parkett war.

Raed verletzt, BWO genießt

Ein bisschen traurig schaute Mike Raed drein, der als Coach der zweiten Mannschaft des Ausrichters Davensberg fungierte. Was wohl weniger an den drei Zwischenrundenpleiten seiner Mannschaft lag, die in der Vorrunde noch so furios aufgetrumpft hatte. Vielmehr schmerzte nach einem Zusammenprall am Samstag der Knöchel des Routiniers – Verdacht auf Bänderriss im Knöchel.

Und damit zu den tapferen Ottmarsbocholtern. Die wollten den Finaltag eigentlich „nur genießen“, so BWO-Coach Michael Füstmann. Was auch weitgehend klappte, klammert man das 0:10 des B-Ligisten gegen Herbern mal aus. Mit einem ähnlich hohen Sieg im letzten Spiel gegen Amelsbüren hätten die Blau-Weißen gar das Halbfinale erreicht. „Aber auch so sind wir absolut happy“, erklärte Füstmann, dessen Team im letzten Match gegen die Grün-Weißen mit 4:5 den Kürzeren zog.