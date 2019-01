Der prestigeträchtige Autohaus-Weber-Cup fand vergangenes Jahr zum letzten Mal statt. Wer aber Fan von ordentlichem Altherrenfußball ist, durfte die Fortsetzung des Ü 40-Turnieres am Sonntag nicht verpassen. Unter neuem Namen richtete die Oldie-Abteilung von Union Lüdinghausen das Hallenturnier, das traditionsweise zu Jahresbeginn stattfindet, in der Realschulhalle aus: den Getränke-Krey-Cup.

In zwei Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften wurde die Vorrunde ausgespielt. In der Endrunde standen dann noch die beiden Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Endspiel auf der Agenda. Union mischte, obwohl ursprünglich gar nicht eingeplant, überraschender Weise doch mit. Die Männer des Schlesischen SV Lüdenscheid waren nicht angetreten, und „in solchen Fällen springen wir dann halt ein“, erläuterte Turnierleiter Thomas Storck.

Trotz der wirklich fairen und entspannten Atmosphäre spürte man die geballte Manneskraft auf dem Platz förmlich in der Luft. Da ging es heiß her, und die teilweise eng umkämpften Spiele boten den Zuschauern viel Spannung. Die Tabelle der Gruppe A, in der sich Concordia Albachten und der HSV Hüwel nur aufgrund der Tordifferenz gegen Union (alle sieben Punkte) durchsetzen konnten, zeigte das deutlich. In Gruppe B kamen Meckinghoven und die TSG Dülmen weiter.

In den Halbfinals verlor Albachten mit 0:2 gegen Dülmen, und die Hüwelaner unterlagen Meckinghoven knapp mit 0:1. Im Spiel um den dritten Platz lieferte Albachten die besseren zehn Minuten ab und gewann 2:0 gegen den HSV.

Das Endspiel zwischen Meckinghoven und Dülmen wurde vom Punkt entschieden. Mit 3:1 gewannen die Dattelner den begehrten Siegerpokal und das Preisgeld, gestiftet vom neuen Namensgeber der Veranstaltung.