Grenzwertiges Leistungsgefälle beim Davertpokal – Neuerungen in Sicht

Der SV Südkirchen hat also alles richtig gemacht. Die Mannschaft, die sich bei der 32. Auflage des Davertpokals Anfang 2018 drei Mal tüchtig hatte vermöbeln lassen, lehnte – aus Sorge vor einer neuerlichen Demütigung – dankend ab, als die Einladung von Ausrichter Davaria Davensberg kam. In diesem Jahr gab es gleich mehrere Südkirchens – und das ist keine gute Nachricht. Die Verantwortlichen denken bereits über einen neuen Modus nach.

Womöglich fielen in der langen Geschichte des von den WN präsentierten Hallenturniers noch nie so viele Tore. Was schon in Ordnung geht, wenn – wie im spektakulären Halbfinale zwischen Herbern und Senden (8:6) – die Buden vernünftig verteilt sind. Zur Farce werde es aber, wenn ein Team zweistellig trifft und das andere gar nicht, findet SVH-Coach Holger Möllers: „Da hat keiner was davon.“ Auch der Entschluss der diesjährigen Gastgeber, zwei annähernd gleichstarke Teams auf die Beine zu stellen, findet Möllers diskutabel: „Klar könnte ich meinen 22er-Kader so aufteilen, dass zwei konkurrenzfähige Teams am Start sind. Aber das ist doch nicht der Sinn der Veranstaltung.“ Herbern 1 im Finale gegen Herbern 2? Für den Coach der Blau-Gelben keine verlockende Aussicht.

50 Anfragen, viele Absagen

Davaren-Geschäftsführer Uwe Eickholt rechtfertigt einerseits die Zusammenstellung des Starterfeldes. 50 Mannschaften habe er kontaktiert. Weil die meisten aber aus diesem oder jenem Grund dem Turnier fernblieben, habe er Amelsbüren 2, Herbern 3 oder die eigene „Zweite“ einladen müssen, um überhaupt auf 16 Teilnehmer zu kommen. Andererseits versteht Eickholt die Kritik: „Gerade am Samstag waren die Leistungen mitunter schon sehr schwach.“ Deshalb hätten sich Davensberger, Ascheberger und Herberner, die den Budenzauber reihum veranstalten, noch am Wochenende erste Gedanken über mögliche Veränderungen gemacht.

B-Ligisten grundsätzlich außen vor zu lassen, sei keine gute Idee, findet Eickholt. Zum einen wäre davon Dauergast BW Ottmarsbocholt betroffen, zum anderen Überraschungssieger Münster 08. Eine Reduzierung auf, zum Beispiel, zwölf Teams sei aber durchaus eine Option für die Zukunft.

Referees im Fokus

Eine Art Leistungsgefälle gab es am Wochenende auch – wenngleich nicht ganz so gravierend wie bei den Fußballern – in Bezug auf die Referees. Durchweg gute Noten gab es für die Unparteiischen am ersten Abend. Dafür fiel die Kritik an den Folgetagen teil umso heftiger aus ( WN berichteten ).

Ob überzogen oder nicht, sei mal dahingestellt. Was tatsächlich fehlte, war eine einheitliche Linie. Taktische Fouls wurden mal so, mal so bewertet. Gleiches galt für die Vorteilsauslegung und die Vier-Sekunden-Regel vor Standards. Einer der Unparteiischen, der Sendener Christian Arends, nimmt seine Kollegen in Schutz. Ja, es gebe jedes Jahr vor dem Winter-Kick eine Belehrung im Fußballkreis. Insofern seien alle mit dem Regelwerk vertraut. In einer teils so hitzigen Atmosphäre wie der in Ascheberg kühlen Kopf zu bewahren, sei aber gerade für Turnier-Novizen nicht immer einfach. Im Übrigen seien es „regelmäßig dieselben Vereine, die sich benachteiligt fühlen und ihren Unmut besonders lautstark kundtun“.