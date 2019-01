Altkreis-Einsatz für Marius Brinkmann „Ehrensache“

Für die hiesigen Reiter zählt der K+K-Cup in Münster zu den wichtigsten Veranstaltungen im Winter. Die vielen Zuschauer, die besondere Atmosphäre in der Messehalle, das große Medieninteresse: Ländliche Turniere können da nicht annähernd mithalten.

Marius Brinkmann ist trotz seiner erst 26 Jahre schon ziemlich Münster-erfahren. Trotzdem sei der K+K-Cup für ihn jedes Jahr aufs Neue „etwas ganz Besonderes. So viele nationale Vier-Sterne-Turniere gibt es ja nicht. Dass dieses fast vor der Haustür liegt: umso schöner.“

Altkreis-Sextett am Donnerstag im Einsatz

Diesmal ist der Mann vom RV Lüdinghausen in der Domstadt im Dauereinsatz. Geplant war eigentlich, dass Brinkmann „nur“ die Youngster- (mit Coronhio) und die Mittlere Tour (auf Cidan) bestreitet. Weil aber kurzfristig ein Paar für das L-Mannschaftsspringen der Altkreis-Reiterverbände am Donnerstag absagen musste, sattelt er zusätzlich For Fine Cera. „Ehrensache“, findet Brinkmann, der dem Altkreis „sehr verbunden“ ist und hofft, „zwei gute Runden zu drehen“ und so zu einem erfolgreichen Teamergebnis beizutragen.

Zwei weitere Lüdinghau­serinnen – Eva Resing und Lara Tönnissen –, Ann-Kathrin Helmig (RV Seppenrade), Johanna Schulze Thier (RV Herbern) und Hannah Kosanetzki (RV Werne) vervollständigen das hiesige Sextett, das Trainer Michael Potthink (RV Lützow Selm-Bork-Olfen) für die Prüfung am Mittag nominiert hat. Im Finale (ab 17 Uhr) sind dann noch vier Reiter je Mannschaft vertreten. Altkreis-Chef Hubert Brinkmann glaubt, „dass wir eine gute Truppe beisammen haben, die in der Lage sein sollte, um die vorderen Plätze mitzureiten“. Allerdings sei die Konkurrenz nicht ohne. Mit Münster, Steinfurt und Beckum sei immer zu rechnen.

Brinkmann junior war mit Cidan beim K+K-Cup bereits platziert. Wobei der 14-jährige Wallach „aufgrund seiner Größe und Galoppade eigentlich gar nicht für die Messehalle mit ihren engen Wendungen gemacht ist“. Bei Coronhio – sieben Jahre, Westfale – haue das mit den Abmessungen schon eher hin, aber: „Er reitet zum ersten Mal in Münster. Mal sehen, wie er damit zurechtkommt, dass die Besucher so dicht dran am Geschehen sind.“

Becks zögert, Ligges zuversichtlich

Aus demselben Grund will sich Jil-Marielle Becks, ebenfalls für den RV Lüdinghausen reitende Ottmarsbocholterin, noch nicht festlegen, ob sie mit Damon‘s Delorange die Intermediaire-II-Prüfung am Donnerstag und den Derby-Dressage-Cup am Samstag in Angriff nimmt. Ihre Stute sei „sehr sensibel“. Nur wenn sich Delorange am Mittwochabend, bei der Hengstgala – dort nimmt das Paar an einem Schaubild teil – wohlfühle, gebe es an den Tagen darauf die Zugabe.

Marie Ligges (RV Herbern) ist wie Brinkmann in der Domstadt im Dauereinsatz. Auf der Youngster-Tour sattelt die 19-Jährige Valderon, auf der Mittleren und der Großen Tour kommen wechselweise Cassandra und Curly Sue zum Einsatz. Letztere sind mit den Eigenheiten in der Halle Münsterland bestens vertraut, für den siebenjährigen Wallach Valderon ist es hingegen das K+K-Cup-Debüt. Sorgen macht sich die Reiterin deshalb keine: „Er ist schon bei anderen größeren Turnieren gesprungen und hat sich noch nie großartig ablenken lassen.“