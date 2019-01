Die U 16-Volleyballerinnen des SC Union Lüdinghausen haben die erste Hürde auf dem Weg zur Westdeutschen Meisterschaft (WDM) genommen. In eigener Halle gewann der schwarz-rote Nachwuchs alle Partien. Im ersten Spiel des A-Quali-Turniers traf das Team von Niklas Domanik auf die Solingen Volleys. Das Spiel verlief im ersten Satz ausgeglichen. Trotzdem ging der Durchgang mit 25:20 an Lüdinghausen, das im zweiten Satz einen Gang höher schaltete und 25:10 gewann. In der zweiten Begegnung traf der SCU auf den Moerser SC. Das Spiel verlief wie das erste: Schwächen im ersten Satz, druckvolle Bälle im zweiten (25:20, 25:11).

Da auch die Sportfreunde Datteln ihre ersten Begegnungen gewonnen hatten, musste das letzte Spiel über den Gruppensieg entscheiden. Während der erste Satz denkbar knapp mit 25:22 an Lüdinghausen ging, konterte Datteln im zweiten. Der dritte Durchgang war ebenfalls anfangs ausgeglichen, bis beim Stand von 11:9 für die Stever-Girls Tara Blomenkemper zum Aufschlag schritt – und der Gegner keinen Punkt mehr gewann.

„Am Netz haben die Mädchen ihre Sache gut gemacht, vor allem war auf Meret Singer Verlass. In der Verteidigung und beim Aufschlag müssen wir aber dringend nachbessern, sonst ist in der Quali B Endstation für uns“, so der Union-Trainer.