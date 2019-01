Christoph Schnaase hat die nächste Sprosse auf der Karriereleiter erklommen. Der Coach des Badminton-Erstligisten Union Lüdinghausen ist vom Bundesstützpunkt- zum Bundestrainer befördert worden. Seine Basis ist weiter Mülheim/Ruhr, auch bleiben Schnaases Schützlinge die Einzel-Nationalspieler, männlich wie weiblich. Was sich ändert, ist zum einen die Stundenzahl und zum anderen die Hackordnung. Aus der halben sei eine Dreiviertelstelle beim Bundesverband ( DBV) geworden, freut sich der 36-Jährige. Und: War Schnaase bislang Xu Yan Wang und Anja Weber nominell unterstellt, so arbeitet das Trio, zunächst bis Ende 2020, gleichberechtigt Chefbundestrainer Detlef Poste zu.

Kräfte vor der Olympia-Quali gebündelt

Grund für die Beförderung ist der Tokio-Qualifikationsmarathon, der im Frühjahr beginnt. „Wir sollen uns noch intensiver um die Olympiakandidaten kümmern“, erklärt der A-Lizenz-Inhaber. Die internationale Konkurrenz sei gewaltig, eine Carte Blanche gibt es für deutschen Spieler nicht. Wenngleich insbesondere Yvonne Li, die sich binnen eines Jahres in der Weltrangliste um 40 Plätze (aktuell ist sie die Nummer 45) verbesserte, „auf einem guten Weg sei“, so Schnaase, der die 20-Jährige auch im Verein coacht.

Im Zuge des beruflichen Upgrades wird der neue Bundestrainer zum Vielflieger. Die Quali-Hatz führt die Japan-Bewerber um den halben Erdball, derzeit ist der Tross in Asien unterwegs. Schnaase, Wang und Weber werden in Zukunft noch häufiger bei den Turnieren vor Ort sein.

Union-Spieler weiter in guten Händen

Was im Umkehrschluss bedeutet, dass dem Trainer weniger Zeit für den Heimatklub bleibt. Um den Betrieb bei Union müsse sich dennoch keiner sorgen, betont der Coach. Schon vor einem Jahr, als er an den Bundesstützpunkt berufen wurde, sei die Arbeit in Lüdinghausen umverteilt worden. Vater Michael Schnaase helfe ebenso wie Schwester Karin Schnaase-Beermann. Auch gebe es weitere qualifizierte Übungsleiter im Verein.

Ein wenig leid tue ihm nur, dass er die Elf- bis 13-Jährigen nicht mehr im bisherigen Umfang betreuen kann. Er selbst hatte seinerzeit das Konzept, den Nachwuchs bestmöglich zu fördern, entwickelt. Die Arbeit trägt längst Früchte, in ihrer Altersklasse zählen die Union-Talente bundesweit zur Spitze. Aber, relativiert Schnaase: „Ich bin ja nicht aus der Welt.“ Er wolle auch künftig an zwei Abenden in der Woche im Anton nach dem Rechten sehen.