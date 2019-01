Bei den „Malaysia Masters“ sind alle Spieler des Badminton-Bundesligisten Union Lüdinghausen frühzeitig ausgeschieden. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute: Einem Einsatz des Trios bei den beiden wichtigen Ligapartien am Wochenende in Refrath und daheim gegen Beuel steht somit nichts im Wege.

Yvonne Li hatte es beim hoch dotierten Turnier in Kuala Lumpur bereits in der Quali erwischt. Wie sieben Tage zuvor bei den „Thailand Masters“ erwies sich Yeo Jia Min (Singapore) als zu stark für die 20-Jährige. Ganze 28 Minuten dauerte das vor allem in Durchgang eins ungleiche Duell (6:21, 18:21). In Runde eins war für Jelle Maas und Landsmann Robin Tabeling Feierabend. Das niederländische Doppel verlor sein Auftaktmatch gegen Berry Angriawan/Hardianto Hardianto (Indonesien) ebenfalls in zwei Sätzen (16:21, 15:21).

Ein bisschen mehr als die Kurzarbeiter Maas und Li hatte Linda Efler zu tun. Im Mixed scheiterten die Unionistin und Marvin Seidel (Bischmisheim) erst nach zähem Kampf an der südkoreanischen Paarung Seung Jae Seo/Yujung Chae (18:21, 21:16, 13:21). Auch im Doppel machten es Efler und Isabel Herttrich spannend, erst nach gut einer Stunde gab sich das Duo aus Lüdinghausen und Bischmisheim Yulfira Barkah/Jauza Fadhila Sugiarto (Indonesien) geschlagen (21:14, 9:21, 17:21). In der Qualifikation hatten die beiden Deutschen Peiy Yee Lim/Mei Xing Teoh ausgeschaltet. Nach verlorenem ersten Satz (14:21) gaben die Lokalmatadorinnen beim Stand von 7:10 auf.