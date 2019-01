Kreise laden zum Hallenkick

Die Fußballer schnüren erneut die Hallenschuhe. In Nienberge beginnt am Samstag die Hallenkreismeisterschaft der Männer im Kreis Münster. In Coesfeld wird an diesem Tag die letzte Vorrunden-Gruppe D der Frauen-HKM im Kreis Ahaus/Coesfeld ausgespielt.

Unter den 32 Teams, die in Nienberge auflaufen, sind unter anderem die A-Ligisten Davaria Davensberg und TuS Ascheberg. Die Landesligisten VfL Senden und SV Herbern sowie B-Ligist BW Ottmarsbocholt haben ihre Teilnahme, wie berichtet, abgesagt. Bei der Frauen-HKM des Nachbarkreises sind Bezirksligist Fortuna Seppenrade und B-Ligist Union Lüdinghausen dabei.

Die Senioren des TuS Ascheberg laufen wie schon im Vorjahr mit einem Mixed-Team aus erster und zweiter Mannschaft (Kreisliga C) auf. In der Gruppe 2 bekommt der TuS es am Samstag mit Borussia Münster (Spitzenreiter in der Kreisliga A 1), dessen Ligakonkurrenten Münster 05, B-Ligist Portu Münster und C-Ligist FC Polonia zu tun.

„Borussia ist natürlich Favorit, aber wir haben auch eine Chance, weiterzukommen“, sagt Felix Windmeier aus der zweiten Ascheberger Mannschaft, der das TuS-Team in Nienberge betreut. „Im letzten Jahr haben wir uns nichts ausgerechnet und sind dennoch eine Runde weitergekommen.“

Davaria Davensberg bekommt es am Sonntag in der Gruppe 8 unter anderem mit Concordia Albachten zu tun. Damit treffen der Erste und der Zweite der Kreisliga A 2 aufeinander. Weitere Davaren-Gegner sind Bezirksligist BW Aasee und B-Ligist SV Südkirchen.

Davensbergs Co-Trainer Mike Raed, der nach seinem beim Davertpokal erlittenen Bänderriss selbst noch nicht wieder im Tor aushelfen kann, rechnet seinem Team gute Chancen aufs Weiterkommen aus. „Wir haben am Freitag noch einmal Training, und wer dann Bock hat, spielt in Nienberge. Das überlassen wir den Jungs.“ so Raed.

Sieben Frauenteams kämpfen in der Gruppe D der HKM Ahaus/Coesfeld ums Weiterkommen. Neben Fortuna und Union sind das die Landesligisten GW Nottuln und Coesfeld 06, Seppenrades Ligakonkurrent Adler Buldern, A-Ligist GW Hausdülmen und Lüdinghausens Ligakonkurrent TSG Dülmen. Vier der Teams kommen weiter.

„Wir haben generell eine Chance, weiterzukommen, aber es ist auch schwer einzuschätzen“, sagt Fortuna-Trainer Gilbert Oesteroth. „Wir haben erst einmal in der Halle trainiert.“ Mit elf Spielerinnen reist die Fortuna in die Kreisstadt, darunter drei aus der U 17 und eine aus der zweiten Mannschaft.

Die Union-Frauen sind mit neun Spielerinnen am Start. „Wir gehen nicht davon aus, dass wir weiterkommen“, sagt René Gückel, Trainer des B-Ligisten. „Gegen Hausdülmen und die TSG wollen wir natürlich gut aussehen und dann schauen, was in der Halle so geht.“