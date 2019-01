Nichts für schwache Nerven war der Start von Unions Volleyballerinnen in die Regionalliga-Saison gewesen: Mit 0:2 Sätzen und 17:21 hatten die Lüdinghauserinnen am ersten Spieltag gegen den SC Düsseldorf zurückgelegen, hatten die Kurve noch bekommen und am Ende doch noch zwei Matchbälle gegen sich. Aber die Schwarz-Roten siegten 3:2.

„Damals war ich noch neu und die Mannschaft war neu formiert“, erinnert sich Union-Trainerin Danuta Brinkmann an ihren aufregenden Einstand. „Aber inzwischen kennen wir uns ganz gut.“

An die damalige Partie werden sich auch die Düsseldorferinnen noch gut erinnern können. Am Samstag um 19 Uhr empfangen sie die Steverstädterinnen zum Rückrundenstart. Die Rheinländerinnen werden doppelt motiviert sein. Denn der Tabellenvorletzte liegt nur einen Punkt hinter Union zurück. „Das ist ein ganz wichtiges Spiel“, sagt Brinkmann, die den knappen Vorsprung mit ihrem Team nicht nur verteidigen, sondern ausbauen möchte.

Die Personalvoraussetzungen sind optimal: Marieke Schwarz hat ihre Verletzung auskuriert, das Union-Team ist komplett.