Badminton-Bundesligist Union Lüdinghausen hat am Samstag das Duell der ehemaligen Meister mit 2:5 beim TV Refrath verloren. Dafür gibt es zwar nichts Zählbares. Dank der beiden gewonnen Partien haben die Steverstädter aber zumindest verhindert, dass Refrath seinem Konto volle drei Punkte gutschreibt.

„Das war das Minimalziel“, so Union-Teammanager Michael Schnaase. Ein, zwei Ausfälle könne Lüdinghausen an einem guten Tag kompensieren. Wenn aber – neben den fehlenden Linda Efler (in Asien unterwegs) und Josche Zurwonne (Knieverletzung) – ein dritter Akteur, Nick Fransman, nicht annähernd in Bestform sei, dann werde es schwer. Zumal beim neuen Tabellenzweiten.

Mit den Auftritten selbst war Schnaase nicht mal unzufrieden. Das Damen-Doppel (Yvonne Li/ Eva Janssens) sei „richtig stark“ gewesen, musste sich aber in vier Sätzen der noch stärkeren TV-Paarung Chloe Magee/Carla Nelte beugen. Auch mit dem Mixed-Erfolg – Jelle Maas/Janssens in fünf Durchgängen über Sam Magee/Chloe Magee – sei nicht zwingend zu rechnen gewesen. Li machte, ein Stück weit erwartbar, kurzen Prozess mit Vivien Sandorhazi.

Nicht ganz so gut lief es in den Herren-Doppeln. Fransman, den immer noch der lädierte Knöchel plagt (weshalb er sich im Einzel abermals von Roman Zirnwald vertreten ließ) und Jelle Maas schnupperten nur kurz am Sieg. Pech hatte Kai Schäfer: Lüdinghausens Nummer eins verlor alle drei Sätze gegen Nhat Nguyen in der Verlängerung.