Traurige Menschen, wohin man schaute: Kai Schäfer fand es „einfach deprimierend, dass ich derzeit nicht schmerzfrei Badmiton spielen kann“. Yvonne Li räumte ein, „dass die Bundesliga aktuell wenig Spaß macht“. Und auch die Leere im Blick von Jelle Maas nach seinem zweiten Match an diesem Tag sprach Bände. Aufs Gemüt geschlagen hatte dem Trio des SC Union Lüdinghausen die Niederlage gegen den BC Beuel, die mit 1:6 sogar noch deutlicher ausfiel als die Pleite tags zuvor in Refrath.

„Ich weiß nicht, ob wir jemals personell so gebeutelt waren“, stöhnte Teammanager Michael Schnaase. Schlimm genug, dass – wie am Samstag – Josche Zurwonne sowie Linda Efler fehlten und Nick Fransman nur das Doppel bestritt. Über Nacht hatte Kai Schäfer erneut Knieprobleme bekommen. „Das hat mich schon im Doppel gehemmt, deshalb wollte ich nichts riskieren“, so Lüdinghausens Nummer eins. Den Zuschauern entging so die Neuauflage des Endspiels um die Deutsche Meisterschaft, in dem vor knapp zwölf Monaten Schäfer und der Bonner Max Weißkirchen einander gegenüberstanden.

Hochklassiges Herren-Doppel

Immerhin ein so hochklassiges wie packendes Match bekamen die Fans geboten: das Herren-Doppel zwischen Fransman/Maas und Peter Briggs/Callum Hamming. Sechs Matchbälle wehrten die Niederländer im Entscheidungsdurchgang ab, ehe die Engländer doch mit 15:14 triumphierten. „Nick hat super gespielt. Bei mir hat sich allerdings der Jetlag bemerkbar gemacht“, so Maas, der erst am Freitag aus Asien zurückgekehrt war.

„Ein bisschen Spaß“ hatte wenigstens Jan Kemper. Der war für Fransman im zweiten Einzel eingesprungen und bot Lukas Resch, einem der größten Talente in Deutschland, zumindest in Satz eins (9:11) Paroli. Durch die beiden Niederlagen sind die Lüdinghauser in der Tabelle von Rang drei auf Platz fünf abgerutscht.