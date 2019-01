Fortuna Seppenrade weiter, Union Lüdinghausen überrascht

Bei den Hallenkreismeisterschaften der Männer in Nienberge hat Davaria Davensberg souverän die Zwischenrunde erreicht. Der A-Ligist gewann alle drei Matches: 7:1 gegen den SV Südkirchen, 3:2 gegen BW Aasee und 3:1 gegen Klassenkonkurrent Concordia Albachten. Das Niveau der Gegnerschaft fand Davaren-Coach Mike Raed „überschaubar“. Aber: „Unsere Jungs haben es auch ordentlich gemacht.“ Weil – wie schon beim Davertpokal – Dennis Kreuzberg bei eigenem Ballbesitz für Keeper Andreas Stilling einsprang, agierten die Davensberger stets in Überzahl. In Runde zwei bekommen es Kreuzberg und Co. am Samstag an gleicher Stelle mit Münster 08, dem 1. FC Gievenbeck und GW Amelsbüren zu tun. Der TuS Ascheberg, der mit einem Mix aus erster und zweiter Mannschaft angetreten war, schied nach Niederlagen gegen Borussia Münster, Münster 05 (jeweils 0:3) und Portu Münster (1:7) sowie dem 2:0 über Polonia Münster als Gruppenletzter aus.