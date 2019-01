Damenteams vor dem Aussterben?

Mixed-Mannschaften gibt es, anders als etwa beim Badminton, beim Tischtennis nicht – zumindest offiziell. Praktisch sieht das schon ganz anders aus. Seit der Westdeutsche Tischtennis-Verband (WTTV) 2017 Frauen bis zur Verbandsliga die Teilnahme auch bei Männerspielen erlaubte, stehen Damen auch überkreislich bei Herrenspielen an der Platte.

Die Zahl der Frauenmannschaften nimmt seit Jahren ab. Im Kreis Südmünsterland etwa ist kein Damenteam unterhalb der Bezirksklasse am Ball. Dabei ist die neue WTTV-Regelung eher eine Reaktion auf diese Entwicklung als deren Ursache. Vor allem manche junge Mütter, weiß Bruno Rennack, Vorsitzender der Tischtennisabteilung von BW Ottmarsbocholt, würden Herrenteams vorziehen, weil diese in aller Regel in unteren Ligen spielen und daher keine langen Auswärtsfahrten am Wochenende unternehmen müssen.

Dabei sind die Blau-Weißen selbst (noch) nicht betroffen. Nur eine Spielerin, Sarah Kriesinger, eigentlich aus der dritten Damenmannschaft (Bezirksklasse) hilft regelmäßig bei den BWO-Männern in der 1. Kreisklasse mit aus. Vom Niveau her kein Problem, so Rennack: „Sie gewinnt regelmäßig etwa die Hälfte aller Spiele.“

Da die Spielerinnen der ersten beiden Frauenteams in der Oberliga spielen, kommt für sie ein Paralleleinsatz bei den Männern nicht in Frage. Dennoch ist Ottmarsbocholt, was den Schwund an Frauenmannschaft angeht, keine Insel der Seligen. Studium, Mutterschaft, geändertes Freizeitverhalten – dazu kommen oft Verletzungen oder Krankheit: Auch an der Clemens-Hagemann-Straße hat der Abwärtstrend zumindest schon sacht, aber deutlich hörbar angeklopft: „Es reicht bei weitem nicht mehr, für eine Damenmannschaft vier Spielerinnen einzuplanen, weil immer wieder Ausfälle zu verzeichnen sind“, sagt Bruno Rennack.

Doch die Blau-Weißen, nicht erst seit gestern rührig und überaus erfolgreich in Ausbildung und Anwerbung außerörtlicher Talente, stemmt sich gegen den Trend. „Wir schauen verstärkt nach der einen oder anderen Spielerin aus der Umgebung“, sagt Rennack.

Anders als Nachbar BWO verfügt Westfalia Senden seit 2015 über keine Damenmannschaft mehr. Früher waren die Westfalia-Frauen bis zur Verbandsliga am Ball, dann löste sich das Team aus privaten Gründen auf. Nur Sara Dresselhaus machte weiter, aktuell spielt sie bei den Sendener Herren 2 in der 1. Kreisklasse.

Gleichzeitig ist sie Damenwartin des Vereins. Eine Hobby- und drei Ligaspielerinnen zählt die Westfalia. Neben Sara Dresselhaus mischen noch zwei weitere Frauen bei den Männern mit – ihre Schwester Julia und Ilka Hesselmann, die beide bei der Herren 6 (3. Kreisklasse) aufschlagen. Früher gab es eine Regelung, dass bei vier gemeldeten Ligaspielerinnen gleich eine Damenmannschaft gemeldet werden müsse. „Das wäre der Super-Gau für uns“, meint Sara Dresselhaus, die am heutigen Freitag 26 Jahre alt wird. Das Niveau wäre einfach zu unterschiedlich.

Auch allgemein findet sie die 2017 eingeführte WTTV-Regelung sehr gut: „Das ist das Beste, was der Verband machen konnte, weil die Vereine zunehmend Schwierigkeiten bekommen, genug Spielerinnen für eine Damenmannschaft zu stellen.“ Auch Stephan Heuer, in der Zweiten von Westfalia Dresselhaus‘ Teamkollege und Doppelpartner, weiß zu schätzen, dass eine Frau mit an Bord ist: „Es ist für die eigene Mannschaft und den Gegner immer etwas Besonderes, mit einer Dame zu spielen. Das lockert die Atmosphäre auf, der Konkurrenzkampf ist weit weniger verbissen.“

Ganz unweiblich kommt weniger Kilometer südlich die Tischtennisabteilung von Union Lüdinghausen daher – die Schwarz-Roten stellen seit Jahren kein Damen- und auch kein Mädchenteam. „Linda Willenberg, Anne oder Lisa Richter sind seinerzeit alle zu BWO gegangen“, so Union-Vorstandsmitglied Uli Mauritz über die spielstärksten Lüdinghauser Frauen. Nur eine Dame steht zurzeit in der Steverstadt an der Platte: Evi Ilves-Schalk, Doppel-Weltmeisterin der Altersklasse W 60, schlägt für die Lüdinghauser Fünfte (1. Kreisklasse) auf.