Mit einem 8:8 beim 1. TTC Münster war NRW-Ligist Union Lüdinghausen im vergangenen September in die Saison gestartet. Am kommenden Samstag um 19.30 Uhr sehen sich beide Mannschaften in der Sporthalle der Lüdinghauser Realschule wieder. Das Hinspiel war ausgeglichen, die aktuelle Tabelle sieht die beiden Teams nicht auf Augenhöhe. Union ist Tabellenvierter, die Domstädter liegen auf dem vorletzten Tabellenplatz mit sechs Punkten Rückstand auf die Ränge für den direkten Klassenerhalt. Dennoch, so Uli Mauritz aus dem Lüdinghauser Abteilungsvorstand, seien die Gastgeber auch diesmal kein haushoher Favorit: „Wir sind ja selbst nur fünf Punkte von der Abstiegszone entfernt, das ist für uns ein ganz wichtiges Spiel.“ Dennoch: „Eine Punktverlust wäre eigentlich eine Überraschung.“ Julian Ruprecht steht bei Union wieder an der Platte, verletzungsbedingt muss aber Thomas Weritz passen. Für ihn rückt Christopher Kiehl aus der zweiten Mannschaft nach.