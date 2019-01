Andreas Langehaneberg war auch am Sonntag noch verschnupft. Was aber an der allmählich abklingenden Erkältung lag und nicht am Ausgang der NRW-Liga-Partie vom Vorabend zwischen Union Lüdinghausen und dem 1. TTC Münster. Das gewann sein Team mit 9:4 – wieder zwei Zähler mehr im Ringen um den Klassenverbleib.

Trotz des klaren Ergebnisses sei es ein harter Fight gewesen. Der Vorletzte habe sich „sehr gut verkauft“, so Lüdinghausens Teamsprecher. Das habe schon im dritten Doppel angefangen. Marek Kurzepa und er vergaben gegen Thomas Boonk/Markus Frehe ein halbes Dutzend Matchbälle – und unterlagen im Entscheidungssatz noch mit 16:18.

Nachdem Timo Engemann und Lanhehaneberg – beide nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte – auch ihre Einzel verloren hatten, führte der Gast plötzlich mit 4:3. Die Wende brachte Kurzepas Fünfsatzerfolg über Nils Killig, danach gab Union nur noch zwei Sätze ab.

Union: J. Ruprecht/Kiehl 1:0, Jüdt/Engemann 1:0, Langehaneberg/Kurzepa 0:1, Jüdt 2:0, J. Ruprecht 1:1, Engemann 1:1, Langehaneberg 1:1, Kurzepa 1:0, Kiehl 1:0.