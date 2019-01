Dafür, dass Bezirksligist Fortuna Seppenrade in schmaler Besetzung – Anna Tüns und Anna Kück fehlten entschuldigt, die seit der Vorrunde angeschlagene Hanna Glarmin wurde geschont, die U 17 bestritt selbst ein Turnier – angereist war, habe sich das Team bei der Endrunde der Hallenkreismeisterschaft (HKM) in Ahaus sehr vernünftig präsentiert, fand Gilbert Oesteroth. Da sich im Kreis Ahaus/Coesfeld etliche höherklassige Mannschaften tummeln, sei bereits das Erreichen des Finalturniers als Erfolg zu werten, so der Coach der Schwarz-Gelben.

In Spiel eins verlor Seppenrade gegen den späteren Hallen-Champion SV Union Wessum trotz ansprechender Leistung mit 0:2. Der SG Coesfeld, wie Wessum Landesligist, unterlag die Fortuna nach zwischenzeitlicher 1:0-Führung noch mit 1:2. Den ersten Sieg verpasste das Team aus dem Rosendorf um Haaresbreite, da Ausrichter TuS Wüllen in den Schlusssekunden zum 1:1 ausglich. Umso deutlicher war der anschließende 5:2-Erfolg über den VfB Alstätte.

Zum guten Schluss gab’s ein 2:2 gegen den dritten Landesligavertreter, Fortuna Gronau. Ein später Treffer bescherte Seppenrade das Remis – und Platz vier im Endklassement der Gruppe A. Im Finale setzte sich Wessum mit 2:0 gegen GW Nottuln durch. Das Spiel um Platz drei gewann Westfalenligist VfL Billerbeck gegen Gronau (2:1).

Fortuna-Tore: Becker (3), Sauer (2), Strotmann (2), Oesteroth (1), Ruwe (1).