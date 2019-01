Dreikampf bei den Damen, Yvonne Li top-gesetzt

Fragt man Fußballer nach den Zielen für die nächste Spielzeit, kommt oft der Standardsatz: Einen Platz besser abschneiden als in der Vorsaison. Was, übertragen auf Yvonne Lis Absichten bei der Badminton-DM, nach Platz zwei im Vorjahr ja nur eines hieße: Der Titel muss her.

„Wenn das so einfach wäre“, lacht Lüdinghausens Nummer eins. Ja, Li ist in Bielefeld top-gesetzt. Und ja, keine Deutsche hat 2018 einen so großen Satz im internationalen Ranking gemacht. Die immer noch erst 20-Jährige ist aktuell die Nummer 45 der Welt, gilt als aussichtsreiche Olympiakandidaten und hat ihre Mitbewerberinnen um das Tokio-Ticket, Luise Heim (Bischmisheim) und Titelverteidigerin Fabienne Deprez (Langenfeld), um Längen distanziert.

Heim und Deprez lauern

Trotzdem besteht Vorjahresfinalistin Li darauf, „dass alles möglich ist, wenn wir drei aufeinandertreffen“. Der Abstand sei nicht annähernd so groß, wie die Weltrangliste ihn abbilde. Immerhin: Deprez und Heim wurden beide in der unteren Hälfte des Tableaus einsortiert. Für Li ist damit der Weg ins Finale vorgezeichnet. Zwischen 2014 und 2017 war sie vier Mal in Folge DM-Dritte, bei ihrem Endspieldebüt vor zwölf Monaten gegen Deprez vergab sie einen Matchball.

Schäfer gehandicapt

Kai Schäfer kämpfte 2018 ebenfalls zum ersten Mal um Gold, musste sich aber nach drei Durchgängen Max Weißkirchen (Beuel) beugen. Schäfer ist die Nummer zwei der Setzliste, vor dem Vorjahressieger und hinter Alexander Roovers (Mülheim), den der Lüdinghauser 2018 in einem epischen Halbfinale niederrang. Bloß: Den 25-jährigen plagt eine hartnäckige Knieblessur. In Liga eins musste Schäfer zuletzt passen. Mit Blick auf Bielefeld gibt Christoph Schnaase, der den Unionisten im Verein und in der DBV-Auswahl coacht, vorsichtig Entwarnung: „Kai steht wieder auf dem Court. Inwieweit er den enormen Trainingsrückstand kompensieren kann, wird sich von Partie zu Partie zeigen.“

Zwei Chancen für Efler

Und damit zu Teamkollegin Linda Efler, in Ostwestfalen im Doppel (mit Titelverteidigerin Isabel Herttrich/ Bischmisheim) wie im Mixed (an der Seite von Marvin Seidel) ebenfalls an Position zwei gesetzt. Ihr Ziel: „In beiden Disziplinen das Endspiel erreichen.“ Allerdings weiß die 24-Jährige um die Unwägbarkeiten eines solchen Vorhabens. Bei der vergangenen Meisterschaft bremste eine Verletzung Seidels den Bischmisheimer und sie in der Vorschlussrunde aus.

Im Doppel sei die Chance, ihren ersten nationalen Titel zu erringen, „vielleicht einen Tick größer“. Möglich, dass sie es in beiden Wettbewerben im Viertelfinale mit Unionistin Eva Janssens zu tun bekommt. Die tritt mit Kilasu Ostermeyer (Trittau) und im gemischten Doppel mit Jan Colin Völker (Refrath) an. Efler sieht einem etwaigen Union-Duell, gerade bei den Damen, mit gemischten Gefühlen entgegen: „Eva und Kilasu sind richtig stark. Außerdem hätten Isabel und ich aufgrund der Setzliste mehr Druck.“

Zum Thema Der Internetsender sportdeutschland.tv berichtet ab Donnerstag täglich live aus Bielefeld. ...