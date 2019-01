Schaut man auf die Tabelle und das Hinspielergebnis, gehen die Regionalliga-Volleyballerinnen des VC Eintracht Geldern am Samstagabend (erster Aufschlag um 18 Uhr in der Sporthalle des RvW-Berufskollegs) als klarer Favorit in die Partie bei Union Lüdinghausen . Steffen Bertram , seit Beginn dieser Saison Coach in Geldern, sieht das ganz anders.

Wie zufrieden sind Sie nach ihrem ersten halben Jahr als Cheftrainer beim VCE?

Bertram: Sehr . . . Wir hatten nach der letzten Saison einen großen Umbruch zu bewältigen, nachdem uns vier Spielerinnen verlassen hatten. Daher hatten wir den Klassenerhalt angepeilt. Dass wir nach der Hinrunde auf dem dritten Platz stehen, ist ein sehr großer Erfolg.

Ihr Team liegt sieben Punkte hinter Spitzenreiter TV Hörde zurück. Es hat aber ein Spiel weniger absolviert, auch ein Spiel weniger als der Tabellenzweite FCJ Köln 2. Wie groß sehen Sie Ihre Chancen auf die Meisterschaft?

Bertram: Die sind eher klein. Wir nehmen natürlich alles mit, was wir kriegen können. Aber wir schauen immer noch nach unten. Und wenn der Klassenerhalt auch rechnerisch sicher ist, fällt uns allen ein Stein vom Herzen.

Für Union Lüdinghausen kommt der Begriff „rein rechnerisch“ eher nicht in Frage – die Sechs von Danuta Brinkmann steckt als Vorletzter mitten im Abstiegskampf. Das Hinspiel gegen Union hat Ihre Mannschaft mit 3:0 gewonnen. Was spricht dafür, dass es am Samstag für Sie dennoch eng werden könnte?

Bertram: Sehr viel . . . Union hat ein zwar junges, aber auch gutes Team mit einer sehr guten Trainerin. Auch das Hinspiel war keinesfalls einseitig, die Lüdinghauserinnen haben es uns mit ihren guten Aufschlägen sehr schwer gemacht. Es hat mich überrascht, dass sie inzwischen so weit unten stehen. Wir werden uns die Punkte am Samstag hart erarbeiten müssen. chrb