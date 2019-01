Nach dem 1:3 vor 14 Tagen im Kellerduell beim SC 99 Düsseldorf seien ihre Spielerinnen recht geknickt gewesen, erinnert sich Danuta Brinkmann . Da mache es wenig Sinn, rumzupoltern und ihre Schützlinge zusätzlich zu verunsichern, glaubt die Trainerin des Regionalligisten Union Lüdinghausen : „Die Mädchen dürfen – bei allem, was auf dem Spiel steht – ihre Lockerheit nicht verlieren.“ Sonst gehe der Schuss schnell nach hinten los.

Sie versuche lieber, das Team mit Blick auf die Heimpartie am Samstag, 18 Uhr (Berufskolleg), gegen Eintracht Geldern „zu motivieren“. Die Stärken der Mannschaft zu betonen. Die müsse mutiger servieren als in Düsseldorf, besser annehmen und – vor allem – „von Beginn an hellwach sein. Permanent einem Rückstand hinterherzulaufen, kostet zu viel Kraft.“ Geldern, Tabellendritter, gewann das Hinspiel mit 3:0. Allerdings leisteten die Lüdinghauserinnen, die am Wochenende vollzählig sein, in zwei der drei Sätze heftigen Widerstand.