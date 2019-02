Das musste ja so kommen. Bei den nationalen Titelkämpfen in Bielefeld kreuzten sich am Freitag, im Viertelfinale, gleich zwei Mal die Wege von Linda Efler und Eva Janssens (beide Union Lüdinghausen ). Im Mixed setzten sich Efler und Marvin Seidel (Bischmisheim) durch. Allerdings trotzten ihre Klubkollegin und Jan Colin Völker (Refrath) den Favoriten immerhin einen Satz ab (12:21, 21:16, 11:21). Am späten Abend kam es im Damen-Doppel zum Duell zwischen Janssens/Kilasu Ostermeyer (Trittau) und Efler/Isabel Herttrich (Bischmisheim). Die Begegnung lief bei Redaktionsschluss der Lokalausgabe noch.

Lena Seibert (Union 2) hatte – wie tags zuvor im Mixed – ein Erfolgserlebnis, musste sich an der Seite der Refratherin Janice Kaulitzky aber nach dem Dreisatzsieg über Leonie Schindler/Florentine Schöffski (Harkenbelck/Peine) den Nationalspielerinnen Lisa Kaminski und Hannah Pohl (Beuel) in zwei Durchgängen beugen (18:21, 9:21).

Li und Schäfer noch nicht gefordert

Verlass war einmal mehr auf Lüdinghausens Einzel-Spezialisten Yvonne Li und Kai Schäfer, die – wie Efler – Bronze bereits in der Tasche haben. Li blieb abermals ohne Satzverlust, fertigte in der Runde der letzten Acht Theresa Wurm (Dortelweil) ab (21:10, 21:12) und bekommt es nun mit der Martkheidenfelderin Brid Stepper zu tun. Bei den Damen läuft alles auf das Traumfinale zwischen Li und Fabienne Deprez (Langenfeld) hinaus.

Bei den Männern steigt am Samstag das vorweggenommene Duell um Gold (zugleich die Neuauflage des Vorjahresendspiels) zwischen Schäfer und Titelverteidiger Max Weißkirchen (Beuel). Der Lüdinghauser gab sich erneut keine Blöße, Viertelfinalgegner Simon Wang hatte nicht den Hauch einer Chance (12:21, 10:21).