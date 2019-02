Mehr Licht als Schatten sah Trainerin Danuta Brinkmann nach der 1:3-Heimniederlage der Lüdinghauser Volleyballerinnen am Samstagabend gegen den VC Eintracht Geldern (28:26, 21:25, 12:25, 18:25). Schließlich hatte Union, der Regionalliga-Vorletzte, gegen den Tabellendritten verloren. Und, so Brinkmann: „Wir haben immerhin besser gespielt als beim Hinspiel in Geldern und noch zuletzt in Düsseldorf.“

Dennoch: Ein zweiter Satzgewinn, vielleicht sogar zwei Punkte hätten den in arger Abstiegsnot steckenden Schwarz-Roten mehr als gut getan. So aber wird die Luft für die junge Brinkmann-Sechs dünner und dünner.

Dabei waren die Lüdinghauserinnen gegen den Favoriten sehr gut gestartet. Zwar ließen sie eine 6:2-Führung sausen, lagen dann mit 10:15 und 14:19 zurück, doch eine Aufschlagserie von Pia Fuchs brachte Union wieder ins Spiel. Dann strapazierten beide Teams die Nerven ihrer Anhänger. Zwei Satzbälle vergeigte Geldern, einen Lüdinghausen, dann machte Union den Sack zu.

Das brachte mentalen Rückenwind. Auch in Durchgang zwei starteten die Schwarz-Roten mit einer Führung (5:2), doch dann nahm der Satz (erst) die gleiche Entwicklung wie zuvor. Geldern zog vorbei, dann lag Union wieder knapp vorn (17:16). Doch einen Nervenkrieg sollte es diesmal nicht geben. Der VCE drehte den Satz erneut, diesmal endgültig.

Jetzt brach Union komplett ein. Die Annahme bekam die Aufschläge der Geldernerinnen Laura Kanders (zum 0:8 aus Lüdinghauser Sicht) und Lisa Harmsen (zum 5:16) nicht in den Griff, nur ein Dutzend Punkte hatte die Brinkmann-Sechs am Ende von Satz drei gesammelt. Erst Mitte des vierten Durchgangs kam sie wieder ins Spiel. Eine zweite Aufschlagserie von Fuchs brachte Union mit 16:15 nach vorne, doch am Ende sollte auch das nicht reichen.

Union: Allzeit, Angenendt, Beuers, Fuchs, L. Kaiser, R. Kaiser, Lütkenhaus, Nagel, Regenbogen, Ruwe, Schröder, Schwarz.