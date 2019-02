Die Alten Herren des SC Union Lüdinghausen, die im Vorjahr noch als Turnierdritter an der Bulderner Straße überzeugt hatten, schieden dieses Mal als Gruppenletzter sang- und klanglos aus. Nur ein Pünktchen (2:2 gegen Vorwärts Hiddingsel) ergatterten die Schwarz-Roten am Samstag. Besser machte es Ausrichter VfL Senden. Zwei Siege – 3:2 über Adler Buldern, 4:1 über den Wambeler SV – bedeuteten Platz drei in der Vorrunde. Den Einzug ins Halbfinale verpassten die Hausherren um einen einzigen Zähler. Stattdessen kamen die Dortmunder weiter, die in der Vorschlussrunde BW Alstedde mit 3:5 unterlagen. Im Neunmeterschießen um Rang drei bezwang der SC Marl-Hamm den Wambeler SV mit 2:1.