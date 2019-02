Beim ungeschlagenen Tabellenführer aus Telgte unterlagen die Oberliga-Basketballer des SC Union Lüdinghausen mit 50:79 (29:46). Union kam gut ins Spiel und gestaltete das erste Viertel sehr ausgeglichen. Nach 14 Minuten stand es nur 27:24 für die Gastgeber. Dann aber musste mit Alex Grundev nach seinem dritten persönlichen Foul der beständigste Aufbauspieler auf die Bank. Zugleich begann Telgte mit einer Zonenpresse über das ganze Feld. Dadurch entstanden zu viele Ballverluste und es ging mit 17 Punkten Rückstand in die Pause.

Zu wenige eigene Körbe

Im dritten Abschnitt aktivierten die Gäste nochmals ihre Verteidigung – und wie in der Vorwoche, beim Sieg über Leopoldshöhe, bekamen die Baskets massive Probleme. Da aber Union vorne nur wenige Punkte erzielte, blieb der Rückstand konstant. Auch im Abschlussviertel hielt Lüdinghausen mit, erst in den letzten Minuten kam der Tabellenführer zu einigen einfachen Punkten und baute den Vorsprung noch aus.

Dennoch war Trainer Kremerskothen mit seinem Team nicht unzufrieden: „Wir haben in vielen Teilen des Spiels gezeigt, was wir können und gut dagegengehalten. Telgte ist aber sicher ein eigenes Kaliber in der Liga, nicht umsonst steht das Team ungeschlagen an der Spitze.“

Am Sonntag (10. Februar), 16 Uhr, gastiert mit Schalke 2 der Vorletzte in der Realschule – ein wichtiges Spiel für die hiesigen Korbjäger im Kampf gegen den Abstieg.

Union: Fl. Wentzel (3), Grudev (3), Reutter (6), Schulze-Pals (16), L. Kremerskothen (3), Kroter (7), H. Bücker, Wellner, Fe. Wentzel (12)