Unterm Strich stand ein 8:8. Doch dieser eine Zähler „fühlt sich wie ein Sieg an“, so Andreas Langehaneberg nach dem Remis des Tischtennis-NRW-Ligisten Union Lüdinghausen am Samstagabend beim SV Brackwede 2. Denn: Erstens waren die Gäste mit drei Akteuren aus der Zweiten – Christopher Kiehl , Matthias Breukelmann und Markus Mack – angereist. Zweitens lagen die Unionisten fast durchgehend zurück. Und drittens bleibt dank des Unentschiedens der Abstand zu den Relegationsrängen bei relativ beruhigenden sechs Punkten.

Entscheidenden Anteil am Teilerfolg hatte laut Lange­haneberg Ersatzmann Kiehl: „So stark habe ich ihn noch nie erlebt.“ Vor allem der Fünf-Satz-Sieg (12:10 im Entscheidungsdurchgang) gegen Brackwedes Nummer drei Frank Nagel sei so nicht eingeplant gewesen. Gleiches gelte für Macks 3:1-Erfolg über Silas Fritz. Brackwede hatte zu dem Zeitpunkt schon mit 8:6 geführt. Das abschließende Spitzendoppel gewannen Benjamin Jüdt/Timo Engemann mit 3:2 gegen Lars Lückmann/Dustin Ristow. Nach verdaddeltem ersten Satz habe Youngster Engemann Lüdinghausens Nummer eins „regelrecht mitgerissen“, so der Union-Sprecher.

Union: Jüdt/Engemann 2:0, Lange­haneberg/Breukelmann 0:1, Kiehl/Mack 0:1, Jüdt 1:1, Engemann 1:1, Langehaneberg 1:1, Kiehl 2:0, Breukelmann 0:1, Mack 1:1.