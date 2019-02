Volleyball-Regionalligist Union Lüdinghausen schöpft neuen Mut im Kampf um den Klassenerhalt. Beim TV Gladbeck setzte sich das Team aus der Steverstadt am Samstagabend mit 3:1 (25:18, 16:25, 25:21, 25:19) durch.

„Der Sieg war enorm wichtig“, weiß Union-Kapitänin Pia Fuchs . Schließlich wäre der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz im Falle einer weiteren Niederlage auf mindestens fünf Zähler angewachsen. So aber bleiben der TVG (zwölf Punkte) und Düsseldorf (14) in Reichweite des Vorletzten Lüdinghausen (elf), der zudem eine Partie weniger ausgetragen hat als die beiden Mitbewerber.

Der Schlüssel zum Erfolg sei das eigene Service gewesen, so die Spielführerin: „Wir haben in den Sätzen eins, drei und vier mit dem nötigen Risiko aufgeschlagen und Gladbeck permanent unter Druck gesetzt.“ Auch der Block, die Feldabwehr sowie die Annahme hätten deutlich besser funktioniert als in den vergangenen Wochen. Und im Angriff punkteten Fuchs (diagonal) sowie Marieke Schwarz (außen) fleißig. Nur den Start in den zweiten Durchgang, den habe Lüdinghausen verschlafen: „Da lagen wir schnell mit 0:4 zurück und sind nie richtig in Schlagdistanz gekommen.“

Wieso es plötzlich wieder läuft bei Union ? „Vielleicht hat es ja geholfen, dass die Trainer der zweiten und dritten Mannschaft, Oliver Freitag und Niklas Domanik, uns in Gladbeck unterstützt haben“, mutmaßt Fuchs.