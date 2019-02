Deutschland hat bei der Badminton-Mixed-Team-EM in Kopenhagen das Endspiel erreicht. Im Halbfinale bezwang die DBV-Auswahl am Samstag die russische Mannschaft, gegen die sie in der Gruppenphase noch mit 0:5 verloren hatte, mit 3:1. Dabei bezwang Yvonne Li Vizeeuropameisterin Evgeniya Kosetskaya in drei Sätzen. Zuvor hatte Kai Schäfer sein Einzel gegen Vladimir Malkov – ebenfalls nach drei Durchgängen – verloren. Linda Efler (alle Union Lüdinghausen) kam nicht zum Einsatz. Im Endspiel treffen die Deutschen am Sonntag, 14 Uhr, auf Gastgeber Dänemark. Der Titelverteidiger und haushohe Turnierfavorit schlug im Halbfinale die Niederlande um Unionist Jelle Maas glatt mit 3:0.