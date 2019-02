Andreas Langehaneberg hat stets davor gewarnt, angesichts eines möglichen Massenabstiegs die unteren Ränge aus den Augen zu verlieren. Am Sonntag aber, nach dem 9:5-Erfolg beim TT-Team Bochum, räumte der Sprecher des NRW-Ligisten Union Lüdinghausen ein, „dass es das allmählich gewesen sein dürfte“. Vielleicht noch ein Remis beim bis dato punktlosen Tabellenletzten LTV Lippstadt, „dann kann in Sachen Klassenerhalt nichts mehr anbrennen“.

Dabei war es einmal mehr ein hartes, ehrliches Stück Arbeit, das die Gäste im Revier verrichteten. Acht der 14 Paarungen gingen über die volle Distanz. Und – wie immer – war Marek Kurzepa der Marathonmann. „Unglaublich, der gewinnt jedes Mal in fünf Sätzen“, staunte Langehaneberg, der das dritte Doppel gemeinsam mit dem Oldie in Entscheidungsdurchgang gewann (12:10 nach 7:10). Die ansehnlichste Partie war das Spitzeneinzel, das Benjamin Jüdt mit 2:3 gegen den Bochumer Mustafa Cetin verlor. „Ganz hohes Niveau – von beiden“, so der Union-Sprecher. Union: Engemann/Jüdt 1:0, Kiehl/J. Ruprecht 0:1, Kurzepa/Langehaneberg 1:0, Jüdt 0:2, J. Ruprecht 1:1, Engemann 2:0, Lange­haneberg 1:1, Kurzepa 2:0, Kiehl 1:0.