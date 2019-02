„Ich würde sagen, beides . . .“, antwortete Union-Trainer Tobias Tumbrink am frühen Sonntagabend auf die WN-Frage, ob der TuS Hannibal so stark gewesen sei oder ob sein Team einfach einen rabenschwarzen Tag erwischt hätte. Mit 1:10 (0:3) hatten die Lüdinghauser Bezirksliga-Fußballer soeben in Dortmund verloren – ausgerechnet beim Tabellenvorletzten, der damit bis auf drei Punkte an Union herangerückt ist.

„Wir haben alle Grundtugenden, die man im Abstiegskampf braucht, vermissen lassen“, so der Coach. Auf die Verliererstraße fuhren die Gäste schon nach 25 Sekunden – da stand es bereits 0:1. Zwei Tore legte Hannibal bis zur Pause nach.

Endgültig entschieden war aber noch nichts. Daher gaben die Gäste, die sich in der Kabine mental etwas gefangen hatten, nach dem Wiederanpfiff Gas, vergaben aber ihre Chancen. Der TuS dagegen nutzte seine ersten beiden Gelegenheiten – 0:5 aus Sicht von Union. Da nutzte es den Lüdinghausern auch nicht viel, dass zwei weitere Minuten später Sebastian Placzek nach einem Eckball per Kopf auf 1:5 verkürzte. Für eine Aufholjagd war der Rückstand schon zu hoch.

Einen der weiteren Nägel in den Sarg der Schwarz-Roten schlug Ex-Unionist Chidera Odum, der zur Rückrunde vom Landesligisten VfL Senden zum TuS zurückgekehrt ist – vom Strafstoßpunkt traf er gegen seine ehemaligen Mitspieler zum 7:1 für die Gastgeber.

Auch die anderen Partien liefen alles andere als gut für die Lüdinghauser, die weiter auf dem letzten Nichtabstiegsplatz stehen. Der Dorstfelder SC gewann mit 1:0 gegen BV Brambauer und hat nun vier Punkte Vorsprung vor Union. Alemannia Scharnhorst holte einen Zähler in Wethmar und hat auf einen Punkt auf Union aufgeschlossen.

Union: Rudolph – Mangel (72. Sylla), Schürmann, Homann, Krüger – Fl. Hüser (37. Camara), Neumann, Sander, Husken (54. Heickens), Grewe – Placzek. Tore: 0:1 Najdi, 0:2 Kaya (16.), 0:3 Najdi (36.), 0:4 Ljatifi (51.), 0:5 Ribeiro (53.), 1:5 Placzek (55.), 1:6 El Bahat Bouzekry (65.), 1:7 Odum (68./FE), 1:8 Najdi (70.), 1:9 Ribeiro (79.), 1:10 Kopuz (84.). Beste Spieler: keine