Die Reise nach Kinderhaus hat sich für die Basketballer von Union Lüdinghausen alles andere als gelohnt. Mit 23:60 (11:38) holten sie sich beim Oberliga-Konkurrenten Westfalia eine Klatsche ab.

Die ersatzgeschwächten Gäste enttäuschten dabei vor allem offensiv. Obwohl die Schwarz-Roten gute Wurfchancen hatten, wurden teilweise auch einfachste Versuche vergeben. Kinderhaus traf dagegen vor allem in der ersten Halbzeit konstant. Union agierte zudem auch nicht konsequent genug in der Verteidigung. Am Ende des Spiels standen so „nur“ vier Fouls auf dem Bogen – „auch ein Zeichen von nicht konsequent harter Arbeit in der Defensive“, kritisierte Lüdinghausens Trainer Georg Kremerskothen. Da sich die Gastgeber aber in Hälfte zwei von der Spielweise der Lüdinghauser „anstecken“ ließen, blieb das Ergebnis für diese noch im Rahmen.

Weil Schalke, Konkurrent der Lüdinghauser im Kampf um den Klassenerhalt, wie erwartet seine Partie gewann, rutschte Union vorerst wieder auf einen Abstiegsplatz. Am kommenden Sonntag wartet mit Herford 2 als Tabellenzweiter ein ganz dicker Brocken auf die heimischen Korbjäger, die danach in der Karnevalspause wieder ein wenig auftanken können.

Union: Grudev (3 Punkte), Reutter (2), Schulze-Pals (2), Merkens (4), L. Kremerskothen (7), Kroter, Wellner (2), Theikendran, Wentzel (3).