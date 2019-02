Nun haben sich also doch noch ein Ort und das passende Datum für das Badminton-Final-Four gefunden. Die Halbfinals und das Endspiel um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft werden am 13. und 14. April (Samstag/Sonntag) in Willich/Kreis Viersen ausgetragen.

Die Suche verlief etwas holperig. Und das in mehrfacher Hinsicht. Ursprünglicher Termin war das letzte Aprilwochenende, Ausrichter hätte Wuppertal sein sollen. Weil aber drei Tage später der Qualifikationsmarathon für Olympia 2020 beginnt, drängte die DBV-Spitze auf eine Vorverlegung – womit wiederum die Bergischen aus dem Spiel waren, die sich um einen möglichen Zuschauerschwund eine Woche vor Ostern sorgten. Also: Willich.

Vier Anwärter aus NRW

Grundsätzlich keine schlechte Wahl, kommen doch vier der sechs Final-Four-Anwärter (Refrath, Mülheim, Beuel, Lüdinghausen) aus NRW. Findet auch Michael Schnaase : „Dieser Wettbewerb verursacht nicht unerhebliche Kosten. Je kürzer die Anreise, desto günstiger für uns.“ Obschon er das Budget stets im Auge behalten muss, macht der Union-Teammanager deutlich, dass sich der hiesige Erstligist nach zwei verpassten Anläufen unbedingt für das Endturnier der vier besten deutschen Teams qualifizieren will.

Auch kann sich Schnaase ein solch prestigeträchtiges Turnier prima in der Steverstadt vorstellen – sobald die Leistungssporthalle steht. Nur am Modus könne man noch feilen: „Das Spiel um den dritten Platz sollte man sich künftig schenken. Das ist weder für die Zuschauer sonderlich attraktiv, noch haben die Verlierer vom Samstag wirklich Lust, tags darauf um die goldene Ananas zu spielen.“

Liga und Landesverbände über Kreuz

Arno Schley hat ebenfalls wenig gegen den Austragungsort einzuwenden. Dem Vorsitzenden des Ligaverbandes (AfBL) wäre es nur lieber gewesen, hätte man das Final-Four öffentlich ausgeschrieben und nicht einfach Willich zugewiesen. Oder wenigstens die AfBL angehört: „In allen Sportarten, die mir bekannt sind, hat die Liga bei Entscheidungen von so einer Tragweite ein Mitspracherecht – nur beim Badminton nicht.“

Hintergrund: Seit die AfBL darauf pocht, Bundesliga und Finalturnier in Eigenregie zu vermarkten, liegt sie mit den teils mächtigen Landesverbänden, die um ihre Pfründe fürchten, über Kreuz. Im Sommer 2018 kam es zum Eklat, als die Regionalfürsten auf dem Verbandstag in Braunschweig Schley das Misstrauen aussprachen – ein unerhörter Vorgang.

Inzwischen sind die Wogen halbwegs geglättet. Schley, der vorerst AfBL-Chef bleibt, hofft, dass es auch in Sachen Final-Four ab dem kommenden Jahr zu einer Annäherung kommt: „Letztlich haben wir doch alle dasselbe Ziel: unsere Sportart so attraktiv wie möglich zu präsentieren.“