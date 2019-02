Mit 7:9 verlor NRW-Ligist Union Lüdinghausen am Samstagabend die Heimpartie gegen den GSV Fröndenberg. „Das war Pech“, kommentierte Union-Spieler Andreas Langehaneberg die knappe Niederlage. „Es war ein offenes Spiel auf relativ hohem Niveau. Am Ende haben Nuancen die Partie entschieden.“

Ärgerlich aus Sicht der Gastgeber war, neben der eigenen, ungewöhnlich schwachen 1:3-Doppelbilanz, vor allem die Fünf-Satz-Niederlage von Marek Kurzepa gegen Fröndenbergs Andreas Bendowski beim Stand von 8:6 für die Gäste. „Das Spiel hätte Marek nicht verlieren müssen“, so Langehaneberg.

Doch es gab auch Erfreuliches: Die Lüdinghauser Nummer zwei Julian Ruprecht besiegte den in dieser Saison bis dahin noch ungeschlagenen GSV-Spitzenspieler Tobias Witton in fünf Sätzen. Und im mittleren Paarkreuz schlugen sowohl Timo Engemann als auch Langehaneberg die starke Nummer drei der Fröndenberger, Ludger Ostendarp. „Das war auch sehr ungewöhnlich“, so Langehaneberg. Doch die beiden Union-Spieler konnten die Siege gegen Ostendarp nicht vergolden. Sie verloren ihre Einzel gegen Jan Unkhoff, Nummer vier des GSV, jeweils mit 1:3.

Union: Jüdt/Engemann 1:1, J. Ruprecht/Kiehl 0:1, Langehaneberg/Kurzepa 0:1; Jüdt 0:2, J. Ruprecht 1:1, Ti. Engemann 1:1, Langehaneberg 1:1, Kurzepa 1:1, Kiehl 2:0.